Die Waldfüchse des Johanniter-Waldkindergartens in Wankendorf haben am Donnerstag viel gute Laune verbreitet. Die Steppkes brachten selbst gebastelten Weihnachtsbaumschmuck für den Tannenbaum auf dem Marktplatz mit. Am Sonnabend startet dort das erste Anleuchten des Ortes.