Die Mädchen und Jungen des Kindergartens Selent müssen für rund zwei Monate umziehen. Grund ist, dass der DRK-Ortsverein als bisheriger Träger den Betrieb stillgelegt hat. Die Gemeinde will das Gebäude kaufen. An dem Grundstück und in den Räumen sind noch einige bauliche Veränderungen notwendig.