In ganz Deutschland ist der Spielbetrieb ausgesetzt. Trübe Aussichten also für alle Freizeitfußballer und Fans. Nicht so für den fußballverrückten Ismet „Isi“ Nac, der es einfach nicht mehr ausgehalten hat. „Wenn so ein Wetter ist, kann ich doch nicht in der Stube hocken und muss raus."