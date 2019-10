Musical soll bei Kirchenrettung helfen

Kirchbarkau

Auf rund 985 000 Euro schätzt Architekt Mike Woehs vom Planungsbüro Ewers Dörnen und Partner die Kosten. Hauptproblem sei die Entwässerung: Über Fallrohre läuft das Regenwasser vom steilen Dach in den Boden.

Doch dort werde es zurückgedrängt. Das in den Rohren aufgestaute Wasser sorge für ein dauerhaft feuchtes Mauerwerk, hatte Woehs vor einigen Monaten bei einem Rundgang erläutert.

"Der Zustand der St.-Katharinen-Kirche ist schlimm"

Dazu gebe es einen langen Riss im Südportal, defekte Fugen und Schäden am Dach. Außerdem seien einst Dachbalken über dem Orgelbereich herausgeschnitten worden. „Der Zustand ist schlimm“, betont Woehs.

„Es gibt elementare Mängel, die in den nächsten drei oder vier Jahren dazu führen, dass ein Betreten der Kirche nicht mehr möglich ist“, warnt er.

Die Summe von einer knappen Million Euro könne man als kleine Kirchengemeinde nicht allein stemmen, erklärt Franziska Sawade als Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Deshalb hoffe man, beim zweiten Anlauf die Hälfte der geschätzten Kosten als Fördersumme aus dem Sonderprogramm für Denkmalschutz zu erhalten.

Antrag beim Sonderprogramm für Denkmalschutz

Über die einzelnen Maßnahmen entscheide der Bundestag. „Im November schicken wir wieder eine Bewerbung los“, kündigt Woehs an.

Nun organisiert die Kirchengemeinde zusammen mit dem Förderverein Musik an St. Katharinen und dem Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) in Preetz wieder ein Musical, um so weitere Gelder einzunehmen. Die Premiere für „Jesus Christ Superstar“ soll am 17. Mai gefeiert werden. Geplant sind sechs Aufführungen in Kirchbarkau sowie weitere Vorstellungen im August in Preetz.

Schon das dritte Musical in Kirchbarkau

Das ist bereits die dritte Musical-Produktion in Kirchbarkau. „Joseph“ und „Drei Musketiere“ hatten jeweils mehr als 3000 Besucher angelockt.

„Jesus Christ Superstar finde ich immer noch sehr aktuell“, sagt Alice Halada, die zusammen mit ihrem Mann Jiri die musikalische Leitung übernommen hat. Man versuche immer, einen christlichen Bezug zu finden. In dem Musical geht es um die letzten Tage von Jesus.

Die Bigband und Technik AG sowie einige Schüler des FSG wirken genauso mit wie der Popchor St. Katharinen und Mitglieder des Barkauer Kammerorchesters.

Alle Generationen mit ins Boot geholt

Rund 100 Schüler, Lehrer, Jugendliche und Gemeindemitglieder aus dem Barkauer Land, Preetz und Kiel von zwölf bis 80 Jahren sind unter der Regie von Thomas Hohler beteiligt. „Wir haben alle Generationen mit ins Boot geholt“, freut sich Franziska Sawade.

Die Proben haben bereits begonnen. Aber wer Interesse habe, könne noch einsteigen, sagt Alice Halada. Geprobt wird zunächst jeden Dienstag ab 19.30 Uhr. „Aber je näher die Premiere rückt, desto intensiver wird die Probenarbeit“, betont sie. So stünden auch noch ein Probenwochenende sowie Einzelproben auf dem Programm.

Weitere Spenden für St. Katharinen erwünscht

Zusätzlich hat sich ein Organisationsteam zusammengefunden, das Spenden einwerben will. „Bisher haben wir bei den Aufführungen wegen des hohen Aufwands immer eine schwarze Null gehabt“, verrät Wiebke Martens vom Kirchengemeinderat.

Doch nun wolle man einen erklecklichen Beitrag zur Kirchensanierung leisten. Deshalb seien die Kartenpreise diesmal etwas höher. „Aber dafür wissen die Besucher, dass sie etwas Gutes tun, und bekommen dafür hohe Qualität.“

Die Kirche wurde 1259 erstmals urkundlich erwähnt und besteht seit 1659 in der heutigen Form. Sie wird für mehr als nur Gottesdienste genutzt. Verschiedenste Gruppen sorgen für Musik, Theater und andere Veranstaltungen.

„Wir sind eine sehr aktive Gemeinde“, erklärt Franziska Sawade den besonderen Einsatz der Kirchengemeindemitglieder für den Erhalt des historischen Gemäuers.

