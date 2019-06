Elf Jahre hat es gedauert von der Planung bis zur Umsetzung. Am Donnerstag konnte am Neubau des Seniorenheims in Kirchbarkau Richtfest gefeiert werden. 113 Pflegebetten entstehen in dem markanten Gebäude am Eingang zum Neubaugebiet Bauerland. Die Eröffnung ist für Juli 2020 geplant.