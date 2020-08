Das neu errichtete Seniorenzentrum in Kirchbarkau kann zum 1. September den Betrieb aufnehmen und erste Bewohner empfangen. Insgesamt verfügt das Gebäude über 113 Pflegeplätze. Eine Demenz-Abteilung soll noch eingerichtet werden. 50 bis 60 Mitarbeiter werden in dem Pflegeheim tätig sein.

Von Anne Gothsch