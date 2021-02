Preetz

Seit rund 20 Jahren wird das hölzerne Kreuz des Friedens am Aschermittwoch mitten in der Innenstadt aufgerichtet.

Zum zweiten Mal in Folge fiel allerdings wegen des Coronavirus die Prozession aus, mit der das Kreuz von der Stadtkirche zum Marktplatz gebracht wird. Im vergangenen Jahr wurde es aber noch mit Maske zurück zur Kirche gebracht. Gernot Weimar hatte stattdessen zusammen mit Pastorin Yasmin Glatthor direkt zur Andacht eingeladen.

Kampf gegen unsichtbaren Gegner

Auslöser für die jährliche Aktion war damals der Golfkrieg – das Holzkreuz sollte für den Frieden stehen. „Diesmal ist es ein Krieg ganz anderer Art gegen einen unsichtbaren Gegner“, so Weimar.

Lesen Sie auch:Das ist die Corona-Lage im Kreis Plön

Es sei ein Kreuz mit den daraus folgenden Konsequenzen: mit den Veränderungen, die man bei sich und den Mitmenschen erlebe, mit der wirtschaftlichen Not, mit der Krankheit, mit der Einsamkeit und der Sehnsucht nach Normalität. „Das Kreuz mag wohl ein Zeichen für den Tod sein, aber viel mehr ist es auch das Symbol für neues Leben“, betont er.

„Unsichtbar können Kreuze auf unseren Schultern lasten“, sagt Pastorin Yasmin Glatthor. Bei den Menschen, die sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, die es nicht verkraften, dass ein geliebter Mensch sie verlassen hat, die einsam sind und sich nach Freunden und Nähe sehnen, die Angst vor der Ansteckung mit dem Coronavirus haben.

Briefkasten am Kreuz für Kummer und Sorgen

Wer über seine Probleme klagen möchte, kann einen am Holzstamm befestigten Briefkasten nutzen, der jeden Sonnabend um 13 Uhr geleert wird. „Schreiben Sie auf, was Sie bewegt – Ihr Anliegen wird sonntags im Gottesdienst ins Gebet aufgenommen.“

Manchmal könne es guttun, die eigenen Sorgen und Ängste zu Papier zu bringen und um Hilfe zu bitten mitten in der Hilflosigkeit. Mit Blick auf Ostern stehe das Kreuz auch für die Hoffnung auf einen Neubeginn, auf eine Wende.

Lesen Sie auch:Besuchsverbot in der Klinik Preetz - Wie die Pastorin hilft

In Einzelbegegnungen (unter dem Kreuz oder bei schlechtem Wetter in der Stadtkirche) bestehe auch die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch, kündigt Weimar an. Jeden Sonnabend bis Ostern sei ein Ansprechpartner aus der Kirchengemeinde zwischen 12 und 13 Uhr vor Ort.

Ostergarten wächst in der Stadtkirche Preetz

Für die Osterzeit plant die Kirchengemeinde noch eine weitere Aktion. In der Woche vor dem Fest soll in der Stadtkirche ein Ostergarten wachsen. Angelegt wird er im Gottesdienst am Sonntag, 28. März, ab 11 Uhr.

Besucher können aber auch in den Tagen danach noch Kressesamen in die Landschaft um den Grabhügel Jesu legen und ihr Wachstum beobachten. „Wenn alles gut läuft, ist zu Ostern alles grün – das Leben gewinnt“, so die Kirchengemeinde.

Bis zum Sonntag nach Ostern (Tauferinnerungsgottesdienst ab 9.30 Uhr) bleibt alles stehen. Die Kirche ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Über die zahlreichen Passions- und Ostergottesdienste wird auf der Homepage unter www.kirche-in-preetz.de und über Aushänge informiert.