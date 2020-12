Wenn die Menschen zu Weihnachten nicht in die Kirche kommen können, kommt die Kirche zu ihnen. Unter diesem Motto startet Heiligabend ein „Weihnachtstruck“ an der Bodelschwinghkirche in Preetz zu mehreren Stationen. Auch an den Feiertagen ist er mit Stadtkirchen-Geläut in Stadt und Land unterwegs.