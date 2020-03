St- Ansgar-Gemeinde in Aufruhr

Schönberg

In St. Ansgar brodelt es gewaltig. Vor vier Jahren hatte das Bistum in Hamburg beschlossen, sich von Liegenschaften zu trennen und Standorte aufzugeben. Dazu zählen in der Pfarrei Franz von Assisi Elmschenhagen, Kronshagen, Heikendorf und Schönberg, vier Kirchen bleiben erhalten ( St. Nikolai, St. Heinrich, Mettenhof und St. Joseph am Ostring). Die schwierige Lage hatte sich schon länger abgezeichnet.

Propst Benner verweist auf finanzielle und personelle Zwänge

Grund sei die Veränderung der finanziellen Ausstattung und die „prekäre Personalsituation“, erklärte Propst Thomas Benner nun im zweiten Gemeindegespräch. Der bisher geflossene Immobilienfaktor als Bestandteil der Schlüsselzuweisungen an die Pfarrei sei weggefallen. Jährlich erwirtschafte man ein Minus von 250.000 Euro und mehr. „Das können wir uns nicht weiter leisten. Wir müssen handeln“, so Benner. Er bezeichnete es als Fehler, die Entscheidung nicht „sofort“ umgesetzt haben. Dazu komme die „prekäre Personalsituation“. Von sechs Pfarrern bleiben drei übrig, die sich dann die Gottesdienste an den Standorten teilen müssten. „Damit können wir den bisherigen Gottesdienstplan nicht weiterführen“, so Benner.

Die Anspannung war dem Kirchenvertreter deutlich anzumerken, denn in Schönberg schlugen die Emotionen hohe Wellen. Was wird mit unserer Kirche? Wo sollen wir künftig unseren Gottesdienst abhalten? Warum lässt man uns nicht mitreden? Diese Fragen und harsche Kritik am Umgang mit der Gemeinde musste sich der Propst anhören. Er hatte Mühe, seine Vorschläge für die künftige Gestaltung der Gemeindearbeit zu unterbreiten. Zweimal musste er um eine Besinnungs-Minute bitten, um die Gemüter zu beruhigen. Er sei nicht gekommen, um die Hälfte der Pfarrei abzuwickeln, sondern um Vorschläge zu unterbreiten, wie eine Gemeindearbeit auch weiterhin vor Ort aussehen könnte.

Gemeindeleben "ohne eigenes Haus" möglich?

Demnach sollen Tandems aus zwei Gemeinden (zum Beispiel St. Ansgar und Stella Maris) gebildet werden. Dort soll es dann im Wechsel Sonntags- und Sonnabends-Gottesdienste in wechselnder Art und Weise geben. „Vorausgesetzt, die Menschen kommen dann auch“, so Benner. Viele wie Klaus Fitzke bezweifelten, dass ein Gemeindeleben „ohne eigenes Haus“ möglich sei. Einige warben um Kompromissbereitschaft. Empörung entbrannte dann auf den dritten Vorschlag Benners: Die Gottesdienste sollten in der evangelischen Kirche abgehalten werden. „Ich bin sicher, dass wir dort willkommen sind, wenn wir anklopfen“, so Benner. In Heikendorf bereite eine Lenkungsgruppe bereits die Voraussetzungen vor, im Sommer soll nach veränderten Bedingungen verfahren werden, kündigte Benner an.

Gläubige sind empört

Für etliche Mitglieder wie Regina Schulz kommt das nicht infrage. „Hier geht es um unseren Glauben“, sagte sie. „Dann können wir ja gleich in die evangelische Kirche eintreten“, hieß es von anderen. Agnes von Natzmer meinte, sie könne mit dem Kompromiss leben, wenn ein Bus die Menschen in eine andere Kirche führe. Für Elisabeth Krantz ist das „schizophren“. „Wir haben hier unsere Kirche. Die steht unter Denkmalschutz und darf nicht abgerissen werden. Und wir dürfen dort nicht Gottesdienst feiern“, sagte sie. Die Seniorin kritisierte „mangelnde Transparenz“. „Das ist ein völlig verfehlter Umgang der Kirche mit ihren Gläubigern“, schimpfte Krantz. „Was wird aus der Kirche?“, fragte sie erneut. Der Propst meinte, er wisse es nicht. Aber man werde „die Immobilien als Renditeobjekte verwerten, um die anderen Liegenschaft unterhalten zu können“, so Benner. Es werde jetzt eine Steuerungsgruppe gebildet, die über die Verwendung der Immobilien entscheide, Schritt für Schritt.

Bürgermeister Kokocinski wirbt um Kompromiss

Auch Bürgermeister Peter Kokocinski, selbst Mitglied der katholischen Kirche, warb um einen „Kompromiss zwischen der Notlage der Kirche und den Wünschen der Menschen nach einem Zuhause“. Er als Bürgermeister einer Tourismusgemeinde hätte auch den Wunsch, dass die Kirche erhalten bleibe, weil viele Urlauber sie im Sommer aufsuchten. Man könne das denkmalgeschützte Gebäude in die aktuellen Planungen für das Gelände mit einbeziehen. „Es kommen neue Familien mit Kindern und eine Seniorenwohnanlage“, wiesen andere auf das kommende Neubaugebiet hin.

Neues Gemeindetreffen nach Ostern

Doch Propst Benner sah keine Verhandlungsoption. Er nahm nach zweistündiger Diskussion mit, die Mehrheit war bereit, die zeitlichen und inhaltlichen Veränderungen der Gottesdienste mitzutragen. Außerdem holte er sich das Mandat, mit der evangelischen Kirche Gespräche über eine Zusammenarbeit zu führen. Nach Ostern soll es ein erneutes Gemeindetreffen geben.

