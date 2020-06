Plön

Die Kinder feierten eine Drive-in-Andacht auf dem Schulhof am Schiffsthal.

Die Grundidee erinnerte dabei an ein Autokino. An der Hauswand hatten die Kita-Mitarbeiter eine KN-Videowand und vier Bühnen aufgebaut. Davor parkten dann sechs bis sieben bunt geschmückte Autos mit Kindern und Eltern. „Wir haben jeweils die Gruppen eingeladen, die derzeit auch zusammen betreut werden“, erläutert Christoph Kohrt, der den ankommenden Fahrern auch die jeweiligen Stellplätze zuweist. Zwischen den Fahrzeugen lässt er so viel Raum, dass die Türen weit geöffnet werden können. „Es gibt nachher ein paar Mitmachaktionen, bei denen die Kinder aussteigen sollen“, erklärt Kohrt. Am Anfang sollten die kleinen Ehrengäste aber so im Auto sitzen, dass sie auch kräftig auf die Hupe drücken können.

Jedes Kind persönlich angesprochen

Zur Begrüßung intoniert der Chor dann das Lied „Wir singen vor Freude", wobei im Refrain der zweiten Strophe kräftig geklatscht und in der dritten Wiederholung laut gehupt werden darf. Derart gut eingestimmt erklingt dann der umgedichtete Schlager „Im Wagen vor mir fährt ein großes Schulkind“.

In einer kurzen Ansprache fanden Janina Lubeck und Kita-Leiterin Jessika Reese für jedes Kind ein paar persönliche Abschiedsworte, die mit Fotos und Bildern auf der Videowand untermalt wurden. Weitere Lieder, bei denen beispielsweise auch ins Kazoo gesungen werden musste, sowie ein gemeinsames Vaterunser rundeten die knapp 45-minütigen Feiern ab.

Insgesamt wurden so 20 Kinder vor Ort und zwei weitere per Videotelefonie verabschiedet. „Wir konnten und wollten unsere Schulkinder nach drei oder vier gemeinsamen Jahren nicht sang- und klanglos ziehen lassen“, sagte Christoph Kohrt. Da habe sich die Lösung angeboten.

Und wie fanden die Kinder ihr kleines Fest? "Das war einfach toll", schwärmt Mareike. Auch Ina ist begeistert, weil sie mit ihrer Zwillingsschwester Clara vorne sitzen und auf die Hupe drücken durfte. Noch besser habe es ihr aber gefallen, dass sie den Erziehern zum Abschied noch einmal etwas näher kommen und eine Blume schenken durfte.

