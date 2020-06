„Dieser Beruf ist ein großes Geschenk"

Plön

Die Corona-Krise habe sämtliche Planungen über den Haufen geworfen, bedauert Ulrich Gradert. Die Pensionierung ist nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich. „Ich hätte mich gerne von meiner Gemeinde und den vielen langjährigen Wegbegleitern in fröhlicher Runde verabschiedet.“ Diese Idee lasse sich unter Corona-Bedingungen aber leider nicht realisieren. Zugleich sieht der künftige Ruheständler – typisch Pastor – darin auch einen positiven Aspekt. „Ich kann und werde in den kommenden Monaten viele dieser Menschen treffen oder anrufen.“ Und diese persönliche Ansprache sei vielleicht sogar besser, als der Smalltalk am Rande einer Großveranstaltung.

Gradert predigt gern op Platt

In die Plöner Kirchengemeinde kam Gradert Weihnachten 1988 und bezog das Pastorat in Niederkleveez. „Damals war das noch eine klassische Landpfarrstelle.“ Selbst auf einem Bauernhof bei Oldenburg aufgewachsen, fand er schnell einen Zugang zu seiner neuen Gemeinde. „Dass ich gerne plattdeutsch spreche und auch predige, hat nicht geschadet“, weiß Gradert.

In guten wie eben auch in schlechten Zeiten sei es ihm stets darauf angekommen, die Menschen in ihrem Umfeld abzuholen. Dazu zähle neben der richtigen Sprache auch die Entwicklung neuer Andachtsformen. Dazu zähle wohl auch sein offiziell letzter Gottesdienst. Am 8. April feierte Gradert eine improvisierte Andacht vor den offenen Fenstern und Türen des Altenpflegeheims Ruhleben. Um das Gebäude herum ziehend suchte er an drei Stationen trotz Abstandsregeln die Nähe zu den weitgehend isolierten Bewohnern. „Die Nähe zu den Menschen war mir immer wichtig“, erklärt er diese Aktion.

Trecker als Kanzel genutzt

Dabei war stets hilfreich: „ Plön ist eine sehr liberale Gemeinde, hier kann man als Pastor vieles ausprobieren.“ Und manche Wünsche erfüllen wie zum Beispiel eine Hochzeit unter dem Motto Cowboy und Indianer. Ein Paar, das sich in den USA kennengelernt hatte, liebte und lebte dieses Genre. „Unser Kinderchor studierte sogar ein paar passende Lieder ein, das wurde eine runde Sache“, schmunzelt Gradert. Besondere Erlebnisse seien auch der Gottesdienst bei der NDR-Landpartie mit Moderator Yared Dibaba und Talk op Platt mit Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen gewesen.

Motorrad-Gottesdienste mit schönen Ausfahrten

Besonders gerne denke er an die gut besuchten Motorrad-Gottesdienste einschließlich schöner Ausfahrten zurück, verrät Gradert. Als langjähriger Biker konnte er hier eine seiner Leidenschaften mit seiner Berufung verbinden. Aber nicht nur den Sattel seiner Maschine, sondern auch den Sitz eines Treckers und die Ladefläche eines landwirtschaftlichen Anhängers nutzte Gradert gerne als Bühne.

Als Bauernsohn lag ihm der Erntedank

Die authentischen Erntedankgottesdienste entwickelten sich zu einem Markenzeichen für den 63-jährigen Gradert, der als „echter Bauernsohn“ auf einem Hof bei Oldenburg aufwuchs. Neben dem Verständnis für die Landwirtschaft und das Landleben entwickelte Gradert hier auch seine Vorliebe für technische Geräte und Maschinen. „Trecker fahren gehört auf dem Hof einfach dazu. Das Moped bedeutete für mich die Freiheit, die Welt außerhalb unseres Dorfes zu entdecken.“

In dieser Findungsphase habe er zunächst daran gedacht, Bauingenieur zu werden. „Aber da fehlte mir die Perspektive mit Menschen zu arbeiten", erzählt Gradert. Dieses Interesse und das Hinterfragen naturwissenschaftlicher Zusammenhänge habe den Ausschlag für das Theologiestudium gegeben. Und diese Entscheidung habe er nie bereut. „Ich habe meinen Traumberuf leben dürfen und höre auf, wo es mir noch Freude macht.“

Fliegen und schrauben im Ruhestand

Dieses Lebensgefühl wolle er sich im Ruhestand bewahren und genießen. „Ich werde die pastorale Arbeit auf niedrigem Niveau weiterführen und mal einen Gottesdienst oder eine Lesung – am liebsten in plattdeutscher Sprache – anbieten“, hat Gradert sich vorgenommen. Vor allem gebe es aber auf seinem Resthof, auf den er jetzt umziehen werde, sehr viel zu tun. In einer Scheune roste ein fast 40 Jahre alter BMW 1602 vor sich hin. „Diesen Oldtimer möchte ich wieder fertig machen.“ Und dann seien da auch noch ein paar Motorräder, an denen man ja immer irgendwie herumschrauben könne. Auch der Fliegerei – Gradert besitzt seit 1995 den Pilotenschein – wolle er mehr Zeit einräumen. „Fliegen ist für mich ein Stück Freiheit und gehört mittlerweile zu meiner Identität.“

Eine weitere Leidenschaft sei das Schreiben. Während die meisten Autoren einen großen Roman im Blick hätten, denke er allerdings an ein literarisches Sachbuch, in dem er einige seiner Erlebnisse verarbeiten und zu einer fiktiven Geschichte verknüpfen wolle. „Die besten Geschichten darf ich allerdings nicht erzählen“, sagt Gradert augenzwinkernd. „Die Schweigepflicht gilt auch im Ruhestand.“

