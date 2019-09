Kirchengemeinden vor der Fusion

Preetz

Der 53-Jährige wurde in einem Gottesdienst auf der Synode des Kirchenkreises in sein Amt eingeführt. „ Kirchenkreis 2030“ ist seine Projektstelle überschrieben. Bis zu diesem Datum soll die Umstellung abgeschlossen sein. Lüdtke arbeitete 17 Jahre lang als Pastor in der Gemeinde Schönberg und kennt die Region.

"Ich treffe nicht die Entscheidungen"

„Ich treffe nicht die Entscheidungen, sondern ich bin derjenige, mit dem diese Entscheidungen diskutiert und abgestimmt werden können“, sagte Lüdtke in Richtung der Kirchengemeinden. Er selber werde den jeweils individuell angepassten Weg der Kirchengemeinden mitgehen und beratend zur Verfügung stehen. Wichtig sei ihm, das Fachwissen zu nutzen, das im Rahmen des Prozesses schon vorhanden ist. Propst Erich Faehling beschreibt das Arbeitsprofil von Lüdtke als „Gemeindeberater“ und „Organisationsentwickler“.

Schnelles Handeln im Kirchspiel Großer Plöner See erforderlich

Erste Berichte aus den Kirchspielen fallen positiv aus. „Die Aufgaben sind ebenso spannend wie herausfordernd“, sagte Pastor Lutz Thiele, der für das Kirchspiel Großer Plöner See ( Ascheberg, Lebrade und Plön) sprach. Ein schnelles Handeln innerhalb des Kirchspiels sei nötig, so Thiele, weil in den nächsten Monaten zwei Kollegen in den Ruhestand gehen.

"Wir haben uns bereits auf den Weg gemacht"

Da im Zuge des Prozesses die derzeit bestehenden 4,75 Pfarrstellen auf drei reduziert werden müssen, kann nicht wie bisher einfach nachbesetzt werden. „Wir bemühen uns darum, gemeinsam im Kirchspiel eine tragfähige Lösung zu finden, die schon im Sommer 2020 greift“, sagte Thiele. Erste Verabredungen, Auftragsklärungen und geplante Sitzungen seien gemacht. „Wir haben uns bereits auf den Weg gemacht“, so Thiele vor den rund 60 Synodalen.

34 Prozent weniger Pfarrstellen

Im Mai beschloss die Synode, die Kirchengemeinden zu größeren Einheiten in Kirchspielen zusammenzufassen. Damit reagiert die Kirche auf den prognostizierten Mangel von Pastoren. Aufgrund der Vorgaben der Landeskirche können bis 2030 im Kirchenkreis nur noch 44 statt bisher 67 Pfarrstellen besetzt werden. Ein Minus von 34 Prozent. In der Nordkirche gehen 900 von derzeit 1700 Pastoren bis 2030 in Ruhestand. Dem stehen nur 300 Neuzugänge gegenüber.

Ziel des Kirchenkreises ist es, trotzdem nahe bei den Menschen zu bleiben. Propst Faehling: „Wir wollen eine erreichbare Kirche bleiben.“ Er hält es für möglich, Ehrenamtler stärker für die Gemeindearbeit zu qualifizieren. Die Kirche könnte sie über eine Vernetzung mit Vereinen, Feuerwehr oder Landfrauen mit ins Boot holen.