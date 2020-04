Kirchen improvisieren zu Ostern

Kreis Plön

Der Kirchenkreis Plön-Segeberg einen ganz speziellen Ostergruß einfallen lassen: Am Ostersonntag wird ab 13 Uhr ein Flugzeug über alle Kirchen im Kirchenkreis fliegen und auf einem 35 Meter langen Banner eine besondere Osterbotschaft hinter sich herziehen. „Mit der Flugzeugaktion wollen wir zusätzlich möglichst viele Menschen erreichen, ohne die vom Land vorgegebenen Schutzmaßnahmen zu übertreten“, berichtet Erich Faehling, Probst des Kirchenkreises. Innerhalb von vier Stunden wird das Flugzeug den Kirchenkreis, der von Laboe im Norden über Preetz, Plön, Bad Segeberg und Bad Oldesloe bis Bargfeld-Stegen im Süden reicht, in etwa 300 Metern Flughöhe überqueren. Derzeit ist es noch nicht möglich, die genaue Route zu benennen, der Pilot muss sich nach dem Wind richten.

Folgende Aktionen haben die Gemeinden des Kreises geplant:

Plön: Gründonnerstag kann das Abendmahl nicht gemeinsam gefeiert werden. Am Karfreitag gibt es keinen Gottesdienst und auch das Konzert der Kantorei zur Sterbestunde Jesu muss entfallen. Ostersonntag und -montag wird es auch keine Fest- und Familiengottesdienste geben.

Auf der Homepage der Kirchengemeinde finden sich Ostergrüße und Predigten, sowie die weiteren Hilfs- und Seelsorgeangebote. Man kann sich aber auch persönlich an Pastorin Janina Lubeck unter Tel. 04522/500330, Pastor Ulrich Gradert Tel. 04523/1638 und Pastor Lutz Thiele Tel. 04522/9842 wenden.

Die Nikolaikirche ist für persönliche Gebete und Einkehr täglich geöffnet. Dort steht auch eine Gebetsbox, in die persönliche Anliegen eingeworfen werden können. Aus hygienischen Gründen liegen allerdings keine Zettel und Stifte bereit. Diese müssen selbst mitgebracht werden. Am Sonntag werden diese Gebetsanliegen um 10 Uhr in der verschlossenen Kirche von den Pastoren vor Gott gebracht.

Ascheberg/Michaeliskirche: Die Kirche ist täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Mit einer Sonderausgabe zu Ostern kommt der Gemeindebrief der Kirchengemeinde zu den Menschen vor Ort.

Selent: Da zur Osterzeit gegenwärtig auch in der Selenter Kirche kein Gottesdienst stattfinden darf, bereitet das Team der Familienkirche der evangelischen Kirchengemeinde ein besonderes Angebot vor. Beginnend mit Karfreitag wird die Ostergeschichte in Form eines Ostergartens erzählt. Das Team der Familienkirche will ihn mit Pflanzen, Blumen und Materialien aus der Natur gestalten. Auf diese Weise soll das Osterfest auch in der jetzigen Ausnahmesituation zu einem Zeichen der Hoffnung und des Lebens werden. Zudem können die Besucher den Garten mit selbst bemalten Ostersteinen schmücken.

Lütjenburg: Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Lütjenburg hat eine Predigt aufgenommen und stellt sie am Karfreitag um 10 Uhr online. Er ist auf der Homepage efg-luetjenburg.de der Kirchengemeinde und auch auf Youtube zu sehen.

Blekendorf/ Kirchnüchel: Pastorin Anja Haustein und ihr Team senden Videobotschaften mit Grüßen, Segenswünschen, Gebeten, Dankesworten und Liedern. Die St. Marienkirche in Kirchnüchel und die St.-Claren-Kirche in Blekendorf stehen tagsüber offen.

Bornhöved/Vicelin St. Jakobi Kirche: Die Open-Air-Andachtsstelle an der Vicelin-Kirche lädt rund um die Uhr dazu ein, ein Licht als Hoffnungslicht anzuzünden, verbunden mit einem stillen Gebet. Pastorin Weinbrenner bietet telefonischen Beistand unter Tel. 04323/901215.

Laboe/ Schönberg Probsteierhagen/ Selent:Die Kirchengemeinden in der Probstei haben eine Sonderausgabe des Gemeindebriefs veröffentlicht: „Du bist nicht allein“. Außerdem bietet die Kirche in Probsteierhagen Andachten und Gottesdienste online an.

Giekau: Die Kirche ist täglich Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr ist Pastor Günther Suckow sonntags jeweils anwesend.

Wankendorf: Die Kirchengemeinde Wankendorf bietet auf ihrer Homepage Predigten an.