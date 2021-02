Giekau

Die Kirchengemeinde Giekau sammelte Mitte des 19. Jahrhunderts Geld für die Orgel. Den Bau möglich machte erst die „Beihülfe“ des Ferdinand Reichsgraf Hahn zu Neuhaus, der als Kirchenpatron sein Portemonnaie gerne öffnete. Beim Orgelbauer fiel die Wahl auf die Firma Marcussen und Söhne, die 1806 gegründet wurde. Seit 1830 sitzt sie in Apenrade. In vielen Kirchen in Schleswig-Holstein stehen Marcussen-Orgeln. Im Kreis Plön in der Johannes-Kirche in Plön (Baujahr 1848), in Kirchbarkau (1852) und in Wankendorf (1895). Die Firma stellt bis heute in siebter Generation Orgeln her. 1100 sind es im Laufe der fast 200 Jahre andauernden Unternehmensgeschichte geworden.

Satte, tiefe Klänge prägen die Orgel

Kantor Matthiesen schätzt an seinem Instrument den Klang im romantischen Stil. Dahinter verbergen sich satte, tiefe Grundtöne. Daran hat sich im Laufe der Jahrhunderte etwas geändert. Einige der 960 Pfeifen aus Kiefernholz wurden wegen Altersschwäche ausgetauscht gegen Teile aus solider Eiche. Sie klingen dadurch heller und entfernen sich ein wenig von der Romantik. Matthiesen: „Das würde man heute nicht mehr so machen.“

Blasebalg kann noch mit Muskelkraft betrieben werden

Die Marcussen-Orgel ist fast original erhalten. Die Blasebälge könnten noch heute mit der Muskelkraft der Beine betrieben werden, wenn es nicht einen Motor gäbe, der die schweißtreibende Arbeit überflüssig macht. Die größten Veränderungen gab es bei einer Sanierung in der 70er-Jahren: Es kam ein viertes Fußregister dazu. Das war von Anfang an zwar eingeplant, aber aus Sparsamkeitsgründen verzögerte sich der Einbau um schlappe 110 Jahre. Die Kirchengemeinde ließ damals zusätzliche ein weiteres Register hinzufügen, das für strahlend helle Klänge sorgt. Eigentlich nicht passend zu der ursprünglichen dunklen Grundtonart der Orgel. „Die hellen Klänge fehlten den Menschen zu der Zeit.“ Und noch eine große Veränderung ereignete sich zu der Zeit.

Die Orgel ließ man zwei Meter von der Brüstung nach hinten verlegen in einen Torbogen des Kirchturms hinein. Dafür mussten sogar kleine Teile des Zierrates abgehobelt werden. Warum machte man das? In der Kirchengemeinde singen und musizieren viele Chöre. Mit dem „Rückzug“ der Orgel fanden auch sie Platz auf der Empore. Das hatte aber ungeahnte Folgen. Die Orgel lag genau zwischen dem warmen Kirchenraum und der kälteren Luft am Turm. Zusammen mit dem Staub aus der Luft begann es im Instrument zu schimmeln. 2020 ließ die Kirchengemeinde die Marcussen-Orgel komplett auseinander bauen und von Grund auf reinigen.

Und damit sich der Schimmelbefall nicht wiederholt, sorgen Ventilatoren ab und zu für Umluft zwischen den Pfeifenreihen. Matthiesen liebt sein Instrument, auf dem er seit 26 Jahren spielt. Die Verbindung zwischen Tastatur und Pfeife funktioniert noch rein mechanisch. Das macht den Anschlag zwar etwas schwerer. „Aber man hat ein direktes Gefühl beim Spielen, auch wenn es ein bisschen mehr Kraft kostet.“ Auch die Registerzüge, die für verschiedene Klangfarben sorgen, muss man mit der Hand ziehen. Bei Gottesdiensten steht neben Matthiesen deshalb oft ein Helfer, der die Stöpsel im richtigen Moment zieht und wieder hineinschiebt.