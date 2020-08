Schönberg

Es sei eine Unverschämtheit, sich so rechtzeitig einen Platz am Strand zu sichern, um Fotos vom Sonnenuntergang machen zu können. Das macht sprachlos, und deshalb drucken wir hier in Auszügen den Bericht der Polizistin Martje Jacob von der Station Schönberg.

Es war Freitagabend, 7. August 2020, gegen 20.45 Uhr. Ein Kiter geriet auf dem Wasser (Buhne 1, kurz vor Wendtorf) in Seenot. Ein Mann entdeckte ihn, mehrere hundert Meter vom Ufer entfernt, und rief die Polizei.

„Mein Kollege und ich befuhren – wegen der Größe des Einsatzbereichs – einige Kilometer den Deich“, schreibt Martje Jacob. Mit Blaulicht. Die meisten Menschen räumten sehr zügig die Fahrbahn. „Einige Menschen schüttelten jedoch den Kopf oder begaben sich nur sehr zögerlich an die Seite. Uns trat sehr oft großes Unverständnis entgegen.“

Blaulicht zeigte den Seenotrettern den Weg

„Nachdem wir am Einsatzort ankamen, parkten wir unseren Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht hinter dem Deich.“ Dieses wurde eingeschaltet gelassen, um den herbeigerufenen Seenot-Rettungskreuzer der DGzRS zum Einsatzort zu lotsen.

Zu Fuß am Strand angekommen, gingen die Polizisten an vielen Strandgästen vorbei, welche den traumhaften Abend mit Badetieren, Picknickkörben und anderen Utensilien genossen. "Mein Kollege und ich blieben dann direkt am Ufer stehen und schauten auf das Meer – in Richtung Sonnenuntergang. Denn dort war der in Not geratene Kiter in einiger Entfernung zu entdecken."

Pärchen sprach die Polizisten an

Über Funk hielten die Polizisten Kontakt zur Einsatzleitstelle, um den aktuellen Stand durchzugeben. "Plötzlich wurden wir von einem Pärchen angesprochen. Dieses gab uns gegenüber Folgendes in einem sehr erbosten und abfälligen Ton an: 'Das ist doch nicht ihr Ernst, wir sind hinter Ihnen ein ganzes Stück hinterhergefahren und Sie fahren mit Blaulicht und Martinshorn, damit sie rechtzeitig zum Sonnenuntergang am Strand sind. Das ist unglaublich.'"

Strandbesucher hätten sogar gewettet...

Die Polizisten klärten die Lage sofort auf. Doch es kam keine Entschuldigung. Das Pärchen ging einige Meter weiter. Nachdem der Einsatz beendet und der Kiter sicher an Land war, ließ den Polizisten die Situation keine Ruhe. „Wir suchten erneut das Gespräch mit dem Pärchen, welches den Rettungseinsatz mit Spannung verfolgt hatte. Ich teilte mit, dass mich das Verhalten der beiden sehr beschäftigen würde und fragte nach den Beweggründen. Beide – sehr überheblich – gaben an, dass es Erfahrungswerte seien."

"Man habe die Polizei schon oft mit Blaulicht an den Strand fahren sehen, um dort Fotos zu machen. Beide hätten eben sogar eine Wette abgeschlossen, ob es heute um Sonnenuntergangs-Fotos gehen würde oder nicht. Man habe sich gemeinsam auf ,Ja’ geeinigt“, schreibt Martje Jacob.

Noch während des Gesprächs kam der verunglückte Kite-Surfer dazu und bedankte sich bei der Polizei für die Hilfe. „Er betonte, dass es eine lebensgefährliche Situation gewesen sei. Dieses bekam auch das Pärchen mit – ebenso, wie andere Schaulustige.“

Polizeisprecher Oliver Pohl dazu: „Niemals werden Polizisten mit Blaulicht und Martinshorn um die besten Plätze am Strand kämpfen. Sie kämpfen für die Sicherheit und um das Leben der Menschen hier. Vor Sonnenuntergang – und danach auch.“

