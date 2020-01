Neuer Schnellbus hält nicht überall

Klamp/Giekau

Der Bus ist ein Zusatzangebot zu der bestehenden Linie. Er fährt montags bis freitags in den Stoßzeiten morgens und am Nachmittag jeweils im Stundentakt. Von Kiel nach Lütjenburg dauert die Fahrzeit nur noch 40 Minuten. Auf der bestehenden Linie (die auch weiterhin bedient wird) mit mehr Haltestellen ist der Bus 50 Minuten unterwegs. Die VKP hat dabei neue Kundenkreise im Blick, die zügig (und ohne selbst steuern zu müssen) zwischen den beiden Städten unterwegs sein möchten.

"Landgemeinden sind abgehängt"

Der Giekauer Gemeindevertreter Florian Liedl kritisiert die Verkehrsbetriebe im Kreis Plön (VKP) heftig, weil der Schnellbus nicht überall hält. Zwischen Bellin und Lütjenburg sei kein einziger Stopp vorgesehen. „Die Bürger dieser Gemeinden, ebenso wie Fahrgäste zur Schule und Kindergarten Seekrug sind wohl Bürger zweiter Klasse ohne Anbindung und daraus sich ergebender Lebensqualität“, heißt es in einem offenen Brief. Man mache sich in den Gemeinden Gedanken, wie man den ländlichen Raum besser mit dem öffentlichen Nahverkehr erschließt und dann kämen solche Entscheidungen der VKP. Die Bürger der beiden Orte würden vom Nahverkehr „abgehängt“, so Liedl.

Das sieht der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe, Friedrich Scheffer, ganz anders. Die Schnellbuslinie bringe eine Zeitersparnis von 20 Prozent auf der Strecke zwischen Kiel und Lütjenburg. 40 statt bisher 50 Minuten. Um schneller zu sein als der Regelbus, habe man für dieses Zusatzangebot Haltestellen auslassen müssen. Anders gehe es nicht.

Mehr Haltestellen . längere Fahrzeiten

Wenn die neue Linie wieder alle Haltestellen bedienen solle, falle der Vorteil des schnelleren Tempos weg. „Wir können aber nur Fahrgäste gewinnen, weil wir so schnell Lütjenburg und Kiel miteinander verbinden.“ Würden die VKP wieder alle Punkte einbinden, „wäre es wieder vorbei mit dem Schnellbus.“

Auch in Kiel fallen Haltestellen weg

Den Vorwurf von Liedl, es würde sich um eine Planung aus Sicht der Stadt Kiel handeln, weil dort jede kleine Haltestelle weiterhin angefahren werde, wies Scheffer als falsch zurück. Außer ZOB und Bahnhof steuere die neue Linie nur zwei weitere Haltestellen in Kiel an und lasse die anderen dort aus. Eben, um Zeit zu sparen.

Buslinien generell verbessert

Scheffer hält der Kritik aus Klamp und Giekau auch entgegen, dass für beide Gemeinden keine Verschlechterung der Busverbindungen eingetreten ist. Im Gegenteil. Mit Inbetriebnahme der neuen Fahrpläne habe man zum Beispiel die Vertaktung der verschiedenen Buslinien und die teilweise Streckenführung verbessert. Davon profitierten auch die beiden Gemeinden. Nur eben der neue Schnellbus, der halte nicht in Klamp und Giekau.

