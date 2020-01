Das Interesse der Zuschauer an dem ZDF-Krimi mit Barbara Auer und Heino Ferch in den Hauptrollen ist rückläufig. 6,27 Millionen Zuschauer und 6,18 Millionen schauten sich den ersten und zweiten Teil von „Das Mädchen am Strand“ an, die in Teilen in Lütjenburg und Hohwacht gedreht wurden.