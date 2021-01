Schwentinental

Mehr als 30 Frauen häkelten im ersten Corona-Lockdown in Klausdorf über Wochen hinweg gegen die Einsamkeit an – zwar jede für sich, aber doch durch das gemeinsame Ziel verbunden. Ergebnis des Projekts „Klausdorfer Masche“ waren neben vielen Kontakten Tausende Maschen in 66 bunten Quadraten, die sich zu einer riesigen Häkeldecke fügten. Die wurde nun (online) versteigert. Ergebnis: Der SPD-Ortsverein gab mit 150 Euro das meiste Geld für das Häkel-Unikat. Das könnte künftig sogar noch mehr Geld für das Klausdorfer Nachbarschafts-Netzwerk bringen.

Solche guten Gaben zu Jahresanfang haben Tradition im Ortsverein, wenn die Sozialdemokraten anlässlich ihres Neujahrsfrühstücks eine wohltätige Initiative in Klausdorf mit einer Spende unterstützen. Das Frühstück musste coronabedingt zwar ausfallen, die Spende allerdings blieb. „Wir wollten diese tolle Idee, in schwerer Zeit etwas Sinnvolles in einer Gemeinschaft zu tun, einfach unterstützen“, betonte SPD-Ortsvereinschefin Sandra Schneider bei der Übergabe des Geldes an die Initiatorin des Nachbarschaftsprojektes Uschi Schindler.

Klausdorfer SPD will Decke im kommenden Jahr wieder für guten Zweck versteigern

Warm anziehen für die nächsten Wahlen wollen sich die Sozialdemokraten mit der Decke zwar nicht. Trotzdem könnte das gute Wollstück weiterhin einem karitativen Zweck dienen und regelrecht zu einer Masche werden. „Vielleicht stellen wir die Decke vor unserem nächsten Jahresempfang wieder für eine Versteigerung zur Verfügung und sammeln damit noch mehr Spenden für das Nachbarschaftsnetzwerk“, kündigte Sandra Schneider an.

Laut der Klausdorfer Quartiersmanagerin Semra Basoglu, die das Projekt gemeinsam mit Giuliana Runge vom Ehrenamtsbüro der Stadt Schwentinental unterstützte, fließt das Geld der SPD in die Anschaffung einschließlich der Montage eines großen, „schwarzen Bretts“ mit Angeboten oder Gesuchen von Klausdorfern zu diversen Nachbarschaftshilfen. Wo dieser „Marktplatz“ hängen soll und mit einem zweiten Projekt verbunden wird, kann Semra Basoglu derzeit zwar noch nicht genau sagen.

Aktivität im Klausdorfer Netzwerk geht stark zurück

Doch die Projektidee hat die Quartiermanagerin fest im Blick: zwei Mitfahrbänke, eine in Klausdorf, eine in Raisdorf für Bürger, die sich von netten Autofahrern in den jeweils anderen Ortsteil mitnehmen lassen möchten. Positive Effekte: Klausdorf und Raisdorf rückten damit enger zusammen, Bürger müssten sich nicht mehr ganz so stark über die nicht gerade üppigen Busverbindungen ärgern.

Ob und wie es mit dem Nachbarschaftsnetzwerk im zweiten Lockdown weitergeht, kann Semra Basoglu nicht sagen: „Wir beobachten nur, dass Nachfragen und Angebote im Netzwerk stark zurückgehen. Dabei brauchen die Menschen gerade im zweiten Lockdown unbedingt Kontakt zueinander.“ Doch entsprechende Ideen dafür müssten gemeinsam mit den Klausdorfern entwickelt werden.

Klausdorfer Quartiersbüro bleibt weiter geöffnet

Eine solche Anregung zur Weiterentwicklung könnte aus Sicht der Quartiermanagerin darin bestehen, persönliche Erfahrungen mit Corona und seinen Folgen in Texten, Bildern, Karikaturen oder Videos zu dokumentieren, sich darüber mit anderen auszutauschen und später in irgendeiner Form zu bündeln: „Denn mit dieser Pandemie schreiben wir buchstäblich Geschichte, die jeder von uns anders erlebt. Das darf doch nicht verloren gehen.“

Trotz zurückgehender Aktivitäten will das Klausdorfer Quartiersbüro für Nöte und Anregungen der Bürger weiter ansprechbar bleiben. Zumindest an zwei Tagen in der Woche ist das Büro (Seebrooksberg 1) sicher geöffnet: Montag und Donnerstag von jeweils 9 bis 12 Uhr, Telefon: 0151/11 85 93 75.