Die Ehrigs spielen nicht nur Handball, sie leben diesen Sport förmlich. Der jüngste Sproß Sven (20) schaffte im vergangenen Jahr sogar den Sprung ins THW-Profilager. Doch ohne den TSV-Klausdorf, der zur sportlichen Heimat der Ehrigs wurde, wäre es wohl kaum so weit gekommen.

Von Jürgen Küppers

Mehr Handball wie in Familie Ehrig geht nicht: Vater Thorsten (li.) stand früher beim THW im Tor, Mutter Sabine (re.) spielte bis zu einer schweren Verletzung in Kappeln, die Söhne Finn, Sven und Jan (v. li.) sind in Handballclubs aktiv - Sven sogar als Rechtsaußen-Profi beim Rekordmeister THW.