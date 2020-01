Anschlussstelle an B 404 wird gesperrt

Klein Barkau

Die Rodungsarbeiten können aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes nur bei jeweiliger Sperrung der Anschlussstelle in Richtung Kiel beziehungsweise in Richtung Bad Segeberg stattfinden. Diese werden nacheinander am 6. Januar jeweils für drei Stunden gesperrt. Beginn der Arbeiten ist um 9 Uhr, gegen 16 Uhr sollen sie beendet sein, so der LBV.

LBV : Baustelle weiträumig umfahren

Ortskundigen wird empfohlen, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Eine mögliche Ausweichroute für Fahrzeuge aus Kiel in Richtung Klein Barkau bieten die L318 und die L307.

Verkehrsteilnehmer, die von der A 21 kommen und in Richtung Klein Barkau unterwegs sind, können die Ausweichroute über die Anschlussstelle Nettelsee, L49, L318 und L307 nutzen. Der Verkehr zwischen Bad Segeberg und Kiel sowie Preetz und Flintbek bleibt aufrechterhalten.

Rettungsdienste und Polizei können den Baubereich passieren. Die Verkehrsführung wurde mit Polizei, Buslinienbetreiber, Rettungsdienst und Amtsverwaltungen abgestimmt.

Lesen Sie auch:A 21 - Sechs neue Bauwerke auf einen Schlag