Wankendorf: Zehn Jahre Hilfe für Kinder

Wankendorf

So lädt der Kleine-Anna-Kreis am 18. Oktober um 20 Uhr zu einem Live-Hörspiel ins Dorfgemeinschaftshaus Stolpe ein. Auf der Bühne sind „Die drei Herren“ zu erleben, der Eintritt kostet zehn Euro, dazu können sich die Besucher gegen eine Spende bei einem Büfett stärken. Am 22. Dezember ab 15 Uhr liest Krimi-Autor Thomas Pregel im Familienzentrum in Wankendorf aus seinem Thriller „Am Ende wird einer die Nerven verlieren“ vor. Auch dort kostet der Eintritt zehn Euro, für Kaffee und Kuchen wird um eine Spende gebeten

Kampf gegen Kinderarmut

Das Veranstaltungskonzept hat sich bewährt – und kommt bei Besuchern gut an. Die Mischung aus Eintrittsgeld und der Bitte um Spenden gibt es bereits seit den ersten Auftritten der Kleinen Bühne Wankendorf-Stolpe im Jahr 2016. Zu den Schauspielern gehört die Vorsitzende Marion Gurlit. Mit ihrer Stellvertreterin Theresia Künstler sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern Prof. Klaus Wallmann und Andrea Loose führt sie mit dem Kleine-Anna-Kreis seit zehn Jahren einen Kampf gegen Kinderarmut in den Gemeinden des Amtes Bokhorst-Wankendorf.

Die Bitte um Spenden werden dabei zunehmend erhört: Auf durchschnittlich 7000 Euro jährlich summieren sich die Einnahmen des gemeinnützigen Vereins. Die Gelder kommen aus vielen Quellen: In Geschäften oder der örtlichen Tankstelle stehen Sammelbüchsen, Firmen entscheiden sich für Spenden statt Weihnachtsgeschenke, Vereine reichen Startgelder von Turnieren an den Verein weiter. „Wir werden auch bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Beerdigungen bedacht“, erklärt Marion Gurlit.

Betroffene müssen mit jedem Euro rechnen

Mit den Geldern können jährlich Kinder aus 30 bis 50 einkommensschwachen Familien unterstützt werden. Benötigt wird Unterstützung für Kursgebühren in der Ganztagsschule, Mittagessen, Unterrichtsmaterialien, Klassenfahrten und die Ferienbetreuung. „Oftmals sind es Familien mit prekären Arbeitsverhältnissen wie Minijobs und Geringverdiener, die mit jedem Euro rechnen müssen“, erläutert die Vereinsvorsitzende. Sie hatte die Gründung des Vereins vor zehn Jahren als Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Wankendorf und Umgebung angeschoben.

Damals startete gerade die Offene Ganztagsschule. Marion Gurlit fiel auf, dass eine ganze Reihe von Kindern nicht genug Geld für das Mittagessen und andere Angebote hatte. „Mit dem Kleine-Anna-Kreis wollten wir eine Basis für gleiche Teilhabemöglichkeiten der Kinder schaffen“, sagt die 61-jährige Wankendorferin.

Seit der Gründung wurden insgesamt knapp 50.000 Euro an Spendengeldern eingenommen. Gut angenommen wird auch die vor einem Jahr eröffnete Tauschbücherei im Familienzentrum. Zudem freut sich Theresia Künstler über viel Unterstützung bei Veranstaltungen. „Wir bekommen zum Beispiel Kuchenspenden von Leuten, die gar nicht Mitglied bei uns sind, und das ist doch großartig“, sagt die 66-jährige Stolperin.

