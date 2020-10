Plön

Auch wenn der Herbst kommt, die Tage kürzer werden und das Wetter schlechter, im Kleingarten am Trammer See ist immer etwas los. „Hier ist eigentlich jeden Tag jemand“, erzählt Obmann Gerhard Naujoks. Schließlich muss so ein Kleingarten auch im Herbst und im Winter gepflegt werden.

Vorne am Eingang wartet schon ein riesiger Haufen Mist. „Den haben wir von einem Bauernhof bekommen“, sagt Gerhard Naujoks. Damit soll nun die Erde für das nächste Frühjahr gedüngt werden, damit dann wieder alles wächst. Zehn Kubikmeter Mist waren es einmal. Die Hälfte ist schon auf den Beeten verteilt. Auch Gerhard Naujoks hat sich schon ein bisschen von dem Haufen abgezwackt und in seinem Garten bereitgelegt. Chemischer Dünger wird hier nicht eingesetzt. „Man kann doch einfach die Natur nutzen, die um uns herum ist“, sagt Jörg Schröder, zweiter Vorsitzender der Kleingartenanlagen in Plön. Im Moment wächst in Gerhards Naujoks Kleingarten aber noch Rosenkohl, Porree und Chicorée. Ein Kohlrabi steht auch noch in seinem Beet, und im Gewächshaus hängen noch die letzten Tomaten. „Ob die aber noch was werden, weiß ich auch nicht“, überlegt Gerhard Naujoks. Bis er den Mist verteilt, will er noch ein paar Tage warten.

Wegen Corona war dieses Jahr besonders viel los im Garten

Den Sommer über war hier in der Kleingartenanlage besonders viel los. „Da hab ich mich gewundert. Die haben hier gewühlt wie die Maulwürfe“, sagt Gerhard Naujoks. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Plöner die Flucht in ihren Garten gesucht. „Die wollten alle raus aus ihren Mietwohnungen.“ Seit diesem Jahr gibt es für die Kleingärten in Plön auch eine Warteliste. Zehn Leute stehen schon darauf. Wann sie aber einen Garten bekommen, ist ungewiss. „Das kann innerhalb von Monaten passieren, wenn jemand seinen Garten abgibt, kann aber auch mehrere Jahre dauern“, sagt Jörg Schröder.

Kleingartenanlage am Trammer See bekommt Strom

Der Kleingarten am Trammer See ist eine kleine, aber sehr beliebte Anlage. 19 Parzellen gibt es. Sie haben alle einen direkten Zugang zum See. „Das ist schon toll. Da kann man im Sommer einfach hier ins Wasser springen“, sagt Gerhard Naujoks. Außerdem können die Kleingärtner dort in Zukunft auch mit einem Elektrorasenmäher ihren Garten pflegen. Es ist die erste Plöner Anlage, die einen Stromanschluss bekommt. Elektroniker Jan Felix Buck schließt bereits den Stromkasten an. 2800 Meter Kabel sind schon unter der Erde verlegt worden. „Alle Kleingärtner hier haben einstimmig beschlossen, dass wir diese Stromanlage haben möchten“, sagt Jörg Schröder. „Damit möchten wir auch unseren Beitrag zum Klimawandel leisten und müssen keine Notstromaggregate oder Rasenmäher mit Benzin mehr nutzen.“ Auch muss der Kaffee dann nicht mehr mühsam auf einem Gaskocher gekocht werden, und in einem Kühlschrank können nun Getränke kalt gestellt werden.

Im Herbst müssen die Bäume beschnitten werden

Gerhard Naujoks genießt es hier. Im Sommer ist er gerne um die zehn Stunden in seinem Garten, jetzt im Herbst und Winter eher um die drei bis vier Stunden. „Man kann hier mit den Leuten schnacken, Kaffee trinken, und im Garten ist natürlich auch immer etwas zu tun“, sagt er. Als Nächstes wird er die Hecken kürzen, Apfel- und Kirschbäume beschneiden und natürlich die Äpfel ernten. Über den Sommer sind einige Reparaturen in seinem Garten liegen geblieben, für die er jetzt Zeit hat. Gegen die Maulwürfe in seinem Garten hat Gerhard Naujoks allerdings noch kein Patentrezept gefunden. Mit Stöcken in den Maulwurfshaufen versucht er, ihnen den Weg zu versperren. „Aber dann buddeln sie eben an einer anderen Stelle weiter“, sagt er etwas resigniert.

