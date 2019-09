Neue Siedlung auf grüner Wiese

Bösdorf

Hinter dem Vorhaben steht das Unternehmen Bauland 24 aus Trittau, das auf die Erschließung von Baugrundstücken spezialisiert ist. Auf der über 1,2 Hektar großen Fläche könnten 16 Baugrundstücke mit jeweils rund 800 Quadratmetern für Einzel- und Doppelhäuser ausgewiesen werden, sodass maximal 32 Wohneinheiten entstünden, so Zamzow.

Die Zufahrt sollte vom Vordersten Kamp über eine Stichstraße erfolgen, an deren Ende ein Wendehammer liege, von dem wiederum ein kleiner Privatweg abzweige. Durch diese Verkehrsführung erspare man sich den Ausbau einer aufwändigen teuren Ringstraße.

Veränderte Verkehrsführung mach Projekt in Kleinmeinsdorf realisierbar

Beim ersten Versuch, das Areal zugänglich zu machen, habe man auch auf Wunsch der Gemeinde mit zwei Anbindungen geplant, erklärte Bauland 24 Geschäftsführer Thomas Opfermann. Die dafür erforderlichen zusätzlichen 150 Meter Straßenbau hätten die Kosten derart nach oben getrieben, dass man das Projekt nicht mehr wirtschaftlich darstellen konnte und erst einmal ruhen ließ, so Opfermann. Durch die veränderte und reduzierte Verkehrsführung erscheine das Vorhaben in der aktuellen Marktsituation wieder realisierbar. Ein Vorteil seines Bauunternehmens sei, dass man sämtliche Arbeiten und Baumaßnahmen im eigenen Haus erbringen könne. „Wir müssen keine fremden Leistungen am Markt einkaufen“, so Opfermann. Diese garantiere ein hohes Maß an Planungssicherheit bezüglich der Kostensteigerungen und Verfügbarkeit von Arbeitskräften.

Bevor man nun in die zweite Phase der Projektentwicklung einsteige, benötige man allerdings das positive Signal der Gemeindevertretung, eine entsprechende Bauleitplanung anzuschieben, stellte Opfermann fest. Im Zuge der anstehenden Beratungen sollten die Gemeindevertreter im Bau- und Planungsausschuss bei den Festlegungen auch die Situation der Stellplätze und der Löschwasserversorgung bedenken. „Denn alles was jetzt kommt und später wieder geändert werden muss, löst Planungskosten aus, die wir bezahlen müssen.“

Mareike Zamzow bat vorsorglich beide Seiten um Geduld. „Wir sind noch im Bereich des Vorentwurfs. Das gesamte Verfahren dauert noch eine Weile.“

