Als man in Dannau noch heiraten konnte

Dannau

Auf der alten Fotografie ist eine Tanksäule zu sehen, auf der klar und deutlich „ Shell“ steht. Der Weltkonzern verkaufte einst sein Benzin in Dannau, einer Gemeinde, die heute 600 Einwohner zählt und damals noch viel kleiner war. Aber es reichte für den Betrieb von zwei Tankstellen, wie Müller belegen kann. Shell hatte sogar noch Konkurrenz.

In Dannau gab es mal ein Standesamt

Auch ein Standesamt gab es einst in Dannau. Wurde so viel im Ort geheiratet? Wohl nicht. Der Flecken gehörte zum Gutsbezirk Rantzau. Wahrscheinlich gaben sich aus dem gesamten Bezirk Männer und Frauen hier das Ja-Wort. Im Museum sind Heiratsdokumente zu sehen, die den Stempel „ Standesamt Dannau“ tragen.

Richtig stolz ist Müller auf die ältesten Stück der Sammlung. Es sind Pachtverträge der Gastwirte mit dem Gutsherren. Der älteste Vertrag datiert aus dem Jahr 1781. Nicht alle Wirte waren des Schreibens kundig. Eine Frau setzte drei Kreuze statt ihrer Unterschrift in die Urkunde. Die Papiere überlebten alle Besitzerwechsel im Laufe der Jahrhunderte. Die Geschichte des Dorfkrugs endete 2006 mit seiner Schließung. In Urkunden lebt er weiter.

Feuer zerstörte alte Schule und Unterlagen

Ein großen Teil der Archivalien befasst sich mit der Schule im Ort, die 1881 einmal abgebrannt ist. Im Feuer gingen die allermeisten Bestände verloren. Aber danach hat Müller alles vollzählig. In den Büchern aus dem 19. Jahrhundert steht, wer eingeschult wurde, die Namen seiner Eltern und ob der Schüler gegen Pocken geimpft war. Eine Familie aus Dannau rekonstruierte anhand der Namen, dass sie bereits Schüler in der sechsten Generation in Dannau im Unterricht sitzen hat. Die Schulleiter, die Pastoren, nahmen in ihren Berichtsheften auch Ereignisse der Gemeinde auf. Sie schrieben den Tod zweier Jungen nieder, die im 19. Jahrhundert beim Schlittschuhlaufen im Dannauer See ertrunken sind. Oder einen besonders schweren Motorradunfall in den 1950er-Jahren.

Dannau-Museum im Dachgeschoss der Ostseeschule

Das kleine Museum und das Archiv (geöffnet wird jeweils auf Anfrage) ist im Dachgeschoss der Dannauer Ostseeschule untergebracht. Es wurde mit der grundlegenden Sanierung des Gebäudes eingerichtet. Zur 750-Jahrfeier im Jahr 2012 trugen Müller und einige Mitstreiter besonders viel Historisches aus Dannau zusammen. Es sind denkwürdige Bilder. Eines zeigt, wie die Feuerwehr 1969 einen reetgedeckten Bauernhof im Ort anzündet. Heißer Abbruch war damals erlaubt. Oder den ersten Trecker im Ort, den in den 1950er-Jahren Konrad Glietz fuhr: ein 16 PS starkes Gefährt von Stihl. Eine fahrende Motorsäge.

"Sammler" Müller bekommt Ausstellungsstücke nach Haushaltsauflösungen

Viele Menschen fragen ihn, ob er alte Dinge haben möchte. Nach Haushaltsauflösungen. Bei Umzügen. Müller sagt nicht Nein. „Ich war schon immer ein Sammler“. So erreichte ihn ein Pulk alter Bügeleisen. Eine humorige Festschrift der Decksoffiziersschule zu Kiel von 1916. Heute ist dort der schleswig-holsteinische Landtag untergebracht. Ein Ensemble alter Weihnachtsbaumständer. Als ehemaliger Kreiswehrführer stellte er eine Sammlung verschiedener Strahlrohre, Abzeichen und Hefte mit Dienstvorschriften zur Verfügung.

Auch Telefone mit Drehscheine stehen in den Regalen. Und es ist gut, dass es sie noch gibt. Die Schüler, die ab und zu ins Museum herauf schauen, staunen immer wieder über die Geräte und versuchen vergeblich, mit den Fingern Nummern einzutippen – bis Müller ihnen zeigt, dass man früher die Scheibe drehen musste.

