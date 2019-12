Luftpumpe für den Kleinen Plöner See

Plön

Die Theorie des Versuchsaufbaus erläuterte Bürgermeister Lars Winter bei der Vorstellung von Hartmann, der sein Amt am 1. November angetreten hat. Danach könnte das Klärwerk eine vierte Klärstufe mit Algen erhalten. Die Mini-Pflanzen filtern demnach zum Beispiel Medikamentenreste aus dem Wasser und reichern es gleichzeitig mit Sauerstoff an. Dieses Wasser soll auf vier Grad abgekühlt und in den Kleinen Plöner See geleitet werden. Dort sinkt es in die kritischen Zonen ein und sorgt für „Luft“. Die Fische freuen sich.

Zunächst experimentieren Wissenschaftler der Kieler Uni mit einer kleinen mobilen Anlage. Wenn es funktioniert, soll eine größere entstehen.

Wärme als Abfallprodukt

Als Abfallprodukt fällt dabei Wärme ab. Sie könnte Teil eines Wärmenetzes für Plön werden, an deren Grundpfeilern Hartmann in den nächsten zwei Jahren arbeitet. Seine Aufgabe ist es, ein Klimaschutzkonzept zu entwerfen. Hartmann: „Die Verringerung vom CO2-Ausstoß steht dabei über allem.“ Das gelingt am effektivsten beim Heizen. Auch mit Abwärme aus dem Klärwerk.

Zukünftig ein Fernwärmenetz in Plön ?

Die Stadt und der Kreis denken gemeinsam über eine Quartierlösung nach. Grob gezeichnet für die Flächen zwischen Kreishaus und Rathaus. Dort könnten über ein Fernwärmenetz die großen Gebäude beheizt werden. Der Kreis verfügt beispielsweise schon über ein Blockheizkraftwerk. Auch private Haushalte sollen sich anschließen dürfen – wenn denn ein Konzept dafür vorliegt.

Hartmann ist der vierte Klimaschutzmanager im Kreis

Hartmanns Arbeitsplatz wird zu 90 Prozent vom Bund gefördert und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Danach kann es eine Verlängerung geben. Er ist der vierte Klimaschutzmanager im Kreis Plön. Preetz, Schwentinental und der Kreis verfügen bereits über diese Stellen.

Konzept nach 18 Monaten fertig

Nach 18 Monaten soll das Konzept für Plön fertig sein. Dann geht es an die Umsetzung der einzelnen Projekte. Hartmann nimmt zunächst alle städtischen Liegenschaften unter die Lupe. Taugt die Heizung noch etwas? Wo wären gut gedämmte Fenster angesagt? Wie kann man die Temperaturen der Heizkessel effizienter regeln? Was passiert mit den Heizanlagen in der Rodomstorschule und der Breitenauschule, die noch mit Öl befeuert werden?

LED-Umrüstung in Plön erfolgreich

Die Stadt Plön ist bereits erfolgreich in Sachen Klimaschutz. Bis auf vereinzelte Lampen strahlen alle 1100 Straßenlaternen der Stadt mit LED-Technik. Das erbrachte eine Stromeinsparung von rund 70 Prozent. Die Anschaffung rentiert sich nach Angaben von Bürgermeister Winter schon in wenigen Jahren.