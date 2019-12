Barsbek nimmt E-Ladesäule in Betrieb

Barsbek

Die neue E-Ladesäule in Barsbek ist gut sichtbar am Parkplatz am Dorfplatz in der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 502. Sie verfügt über zwei Ladepunkte für Pkw, und vier für E-Bikes. Der Platz, so betonte Schlabritz die Lage, sei ideal. Im Sommer stehen dort die Strohfiguren, im Mai der Maibaum und auch in der übrigen Zeit wird der Platz von Einheimischen ebenso frequentiert, wie von Gästen und Durchfahrenden. „Wir sehen das auch mit Blick auf die touristische Förderung“, erklärte Schlabritz.

Barsbek plant auch Mitfahrbänke und ein Dörpsmobil

Damit nicht genug: Folgen sollen auch weitere Maßnahmen zur Förderung der Mobilität wie Mitfahrbänke oder die Einrichtung eines „Dörpsmobils“, kündigte der Bürgermeister an. Er hatte im vergangenen Jahr sehr gern den Vorschlag von Gemeindevertreter Hennig Mau aufgenommen, der anregte, die erneuerbaren Energien in Barsbek stärker auszubauen.

E-Tankstelle in Barsbek kostete 14.000 Euro

Auslöser für die Idee der E-Tankstelle sei die mögliche Förderung durch die AktivRegion Ostseeküste gewesen, erzählte Mau. Dann begann die konkrete Planungsphase mit der Herausforderung, die Formalien eines Förderantrages an das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) abzuarbeiten“, erinnerte er sich. Auch das Einholen der Angebote geriet aufgrund der Situation am Handwerker-Markt zur echten Aufgabe. Doch schließlich war es geschafft, am 13. Mai diesen Jahres kam der Förderbescheid. Das Investitionsvolumen einschließlich der Installation umfasst 14.000 Euro. Gefördert wurde die Maßnahme mit 55 Prozent der Kosten. Die Gemeinde Barsbek wolle damit zeigen, dass auch kleine Gemeinden ein Stück zum Klimaschutz beitragen können, auch wenn man sicher sei, dass damit keine großen Gewinne zu machen seien, so Schlabritz. Er hoffe, dass auch weitere Gemeinden in der Probstei und im Kreis Plan nachziehen, damit auch ein echtes Netz entsteht. „Nur so nützt es natürlich auch etwas“, so Schlabritz.

Wie die Firma HanseWerk auf Nachfrage mitteilte, gibt es neben Barsbek inzwischen in Schleswig-Holstein auch weitere Gemeinden in ähnlicher Größenordnung, die Ladesäulen errichtet haben, wie unter anderem Westerhorn oder Sprakebüll. Auch gebe es viele Gemeinden, die Ladestationen an Amtsgebäuden errichtet haben, wie Jevenstedt oder Westerrönfeld.

Barsbek profitiert vom Durchgangsverkehr der Touristen

„Wir analysieren gemeinsam mit den Gemeinden die Standortfaktoren. In Barsbek befinden sich beispielsweise ein Friseur und Bäcker in der Nähe. Ein weiterer Aspekt ist, dass viele Nutzer durch Orte wie Barsbek fahren, um an beliebte Ziele wie zur Ostsee zu fahren“, erklärte Fabian Dahlem von der HanseWerk AG. Ein Monitoring zum Thema E-Mobilität in SH sage zudem, dass fast 90 Prozent der Befragten, dass neben dem Preis der Autos das noch nicht ausgebaute Netz an Ladesäulen sie von einem Kauf eines E-Autos abhält. „Insofern ist es mit Blick auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen und CO2-Ausstoß zielführend, dass Anbieter und Kommunen Ladesäulen errichten, auch wenn diese derzeit noch nicht in großem Stil genutzt werden“, so Dahlem.

Ladestationen gibt es in der Probstei bereits unter anderem in Stein und Laboe, in Probsteierhagen, an der der Ostseeklinik Holm, geplant sind Ladepunkte beispielsweise in Schönberg, in Wisch und in Wendtorf.

Das Land Schleswig-Holstein will die E-Tankstellen im kommenden Jahr massiv finanziell fördern.

