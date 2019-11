In den vergangenen Monaten wurde in und um die Kirche in Wankendorf gebuddelt, gemalt, geschraubt und installiert. Jetzt erstrahlt das Gotteshaus, das in diesem Jahr 125-jähriges Bestehen feiert, in neuem Glanz. Einen Wermutstropfen gibt es trotzdem: Die alten Wandmalereien bleiben übermalt.