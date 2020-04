Ärzte und Pfleger mit Corona infiziert

Preetz

"Der Fall ist schon mysteriös", meint Hermann Bölting, Geschäftsführer der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön. Die ältere Dame, die im Kreis-Alten- und Pflegeheim Haus am Klostergarten in Preetz lebt, sei am 15. April in die Klinik Preetz eingeliefert und auf drei Stationen wegen ihrer Demenzerkrankung und Sturzfolgen behandelt worden.

"Sie hat keine Symptome gezeigt"

Kurz vor der Verlegung zurück ins Haus am Klostergarten sei sie am 23. April vorsichtshalber auf das Coronavirus getestet worden, weil man ja wisse, wie gefährdet gerade die Pflegeheime seien, berichtet Bölting. "Sie hat allerdings überhaupt keine Symptome gezeigt." Umso überraschter sei man gewesen, als das positive Ergebnis vorgelegen habe.

Die Patientin liege nun weiterhin zur Beobachtung auf der Isolierstation der Klinik. Ein zweiter Test bei ihr sei negativ ausgefallen. Auch ihre Bettnachbarin sei negativ getestet worden.

Keine Verdachtsfälle im Haus am Klostergarten

"Wir vermuten, dass die ältere Dame die Indexpatientin ist, aber so ganz passt das Puzzle noch nicht", so Bölting. Deshalb müsse man schauen, ob neben der alten Dame noch weitere Ansteckungsmöglichkeiten bestehen könnten. Im Haus am Klostergarten gebe es weiterhin keine Auffälligkeiten.

Am Freitag hätten die Abstriche für Klinik-Mitarbeiter von verschiedenen Stationen begonnen. Am Freitag seien vier Ärzte und Pflegekräfte positiv getestet worden, am Sonnabend ein weiterer. Am Sonntag habe es keinen positiven Fall gegeben. Auch am Montag seien die Abstriche fortgesetzt worden.

Die positiv getesteten Mitarbeiter habe man in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Plön in Quarantäne geschickt, nun würden die weiteren Kontakte in ihrem Umfeld überprüft, erklärt Bölting. Die Teams seien neu besetzt worden.

Patienten der Klinik Preetz sollen auch getestet werden

Anschließend sollen nach und nach auch alle Patienten überprüft werden. 109 Menschen werden derzeit in der Klinik stationär behandelt. Auf der Isolierstation gibt es einen bestätigten Covid-19-Fall sowie sechs Verdachtsfälle.

Die Klinik Preetz habe bereits zu Beginn der Corona-Krise umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Ein Team von weitgehend für die Aufgaben rund um die neuartige Pandemie freigestellten Mitarbeitern habe die Abläufe in der Klinik geplant und festgelegt. Die Einrichtung stehe in enger Verbindung und in laufender konstruktiver Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Plön, sagt Bölting.

Jeder, der in das Gebäude wolle, müsse durch eine Schleuse, wofür extra ein Zelt im Eingangsbereich aufgebaut wurde. Bei neu aufgenommenen Patienten werde ein Abstrich gemacht, danach würden sie für die ersten zwei Tage in festgelegten Zimmern untergebracht. Bei einem Corona-Verdacht würden die Patienten auf die eigens eingerichtete Isolierstation verlegt, erläutert der Geschäftsführer.

Die Mitarbeiter hätten von Anfang an den medizinischen Mund-Nasen-Schutz getragen, der auch eine Tröpfcheninfektion weitgehend verhindern solle. Deshalb sei er sehr überrascht, dass sich fünf von ihnen infiziert hätten. Natürlich gebe es Sorgen bei Mitarbeitern, Patienten und Angehörigen. Aber die Möglichkeit, dass andere angesteckt worden seien, sei sehr gering.

Die weitere Vorgehensweise werde eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. "Wir haben überhaupt nicht die Situation, dass wir Stationen oder den ganzen Betrieb schließen müssen", erklärt Bölting. "Die Klinik Preetz ist sicher." Man müsse aber weiterhin wachsam sein und Verhaltensregeln einhalten: Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, Hände waschen und desinfizieren.

