Die promovierte Philologin Abel Koch-Klose betreut die Sammlung ehrenamtlich. „Für die Ausstellung hat sie ganz spannende Sachen herausgesucht“, erklärt der Vorsitzende des gerade neu gegründeten Vereins Freunde der Predigerbibliothek im Adeligen Kloster zu Preetz, Christian Stocks. „Viele denken, dass es nur theologische Bücher gibt – das stimmt aber nur für die ursprüngliche Sammlung, die seit 1701 im Kloster ist.“

Denn der Stifter Pastor Petrus Scheele stellte auch Kapital für Zukäufe zur Verfügung, um sicherzugehen, dass die Bibliothek weiter ergänzt wird, erzählt Stocks. Über den Kauf der Bücher entschieden die beiden Fleckenpastoren und der Klosterprediger, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begannen, auch Bücher zu Geschichte, Geografie oder Kunstgeschichte sowie Reisewerke dazu zu kaufen.

"Eine ganz große Seltenheit"

In der Klosterkirche ist zum Beispiel ein Werk des ersten Kunsthistorikers Vasari in der Vitrine zu sehen. „Eine ganz große Seltenheit ist ein stattlicher Band mit einer Fülle von Kupferstichen vom Stadthuijs in Amsterdam, davon gibt es in Deutschland nur noch zwei Exemplare“, erzählt Stocks. In einer weiteren Vitrine liegen zwei Atlanten nebeneinander, der eine noch zerfleddert, der andere restauriert. „Damit wollen wir zeigen, was uns noch bevorsteht, um diese Schätze zu pflegen und für die Nachwelt zu erhalten.“

Der gemeinnützige Verein wirbt Spenden ein, um weitere Werke sanieren zu können. Bei einer spontanen Hutsammlung während des Schützenfestes kamen 510 Euro zusammen. Die bisher größte Einzelspende stammt von der ehemaligen Priörin Viktoria von Flemming, die vor Kurzem für ihre Verdienste um den Denkmalschutz mit dem Beseler-Preis ausgezeichnet wurde und das Preisgeld von 1000 Euro zur Verfügung stellte.

Was die Restaurierung aller Bände in den 470 Regalmetern koste, sei gar nicht zu beziffern, sagt Stocks. Die Wiederherstellung eines einzigen Werks könne einige Tausend Euro kosten. Wenn man drei bis vier pro Jahr schaffe, könne man ganz zufrieden sein. „Mit dieser Aufgabe werden wir uns noch in 100 Jahren beschäftigen“, mutmaßt er.

70 Prozent Luchtfeuchtigkeit

Doch zunächst müsse man der Feuchtigkeit in der Predigerbibliothek, die im Konventhaus untergebracht ist, auf den Grund gehen. „Die notleidendsten Bücher haben wir in maßgeschneiderte Pappschachteln getan, um die Feuchtigkeit herauszuziehen“, erläutert Stocks. Momentan liege die Luftfeuchtigkeit bei 70 Prozent, fügt Priörin Erika von Bülow hinzu. „Mit dem Luftentfeuchter holen wir literweise das Wasser heraus.“

Zurzeit werde kontinuierlich gemessen, um zu sehen, was die Ursache sei. Erst danach könne geprüft werden, ob man eine Heizung einbauen soll oder ob das sogar schädlich wäre. „Wichtig ist, dass dort eine konstante Wärme herrscht“, so Stocks.

Förderverein sucht Bücherpaten

Die Bibliothek wurde extra in diesen Raum hinein gebaut. „Wenn die Bücher woanders gelagert werden, geht das Besondere verloren“, meint Stocks. Der Verein sucht nun Menschen, die eine Patenschaft für Bücher übernehmen. Geld werde auch für die weitere Katalogisierung benötigt, denn der Bestand sei in den 70er-Jahren nur zu 80 Prozent auf Karteikarten erfasst worden.

Das Kloster würde die Bibliothek gern öffnen, aber das sei zurzeit ehrenamtlich nicht zu schaffen, bedauert die Priörin. Wenn jemand einen Band einsehen möchte, werde das Buch zur Landesbibliothek gebracht. „Es gibt Werke, die nur in Preetz stehen“, sagt Stocks. Man könne schon sehr stolz auf diesen Schatz sein. „Und der Verein ist ein Geschenk, der uns dabei hilft, diesen Schatz zu erhalten“, betont Erika von Bülow.

Die Ausstellung kann sonntags ab 11 Uhr nach dem Gottesdienst besichtigt werden. Die Vitrinen sind noch bis zum Erntedankgottesdienst Anfang Oktober aufgebaut. Abel Koch-Klose bietet auch Sonderführungen an, die über die Klosterverwaltung, Tel. 04342/86829, vereinbart werden können.