„In der Ecke war schon Schwamm, das Ende war weggefault“, erzählt Richter. 7,20 Meter hat er heruntergenommen, an einer anderen Stelle noch einmal zwei Meter.

Kiefernholz mit Bierfarbe gestrichen

Seine Arbeit besteht nun darin, das aus Kiefer bestehende und mit einer sogenannten Bierfarbe gestrichene Holzfries wieder zu ergänzen. In seiner Werkstatt ist ein Teil auf seiner Werkbank montiert. Extra-Stützen sollen dafür sorgen, dass es sich nicht noch weiter verzieht.

Nach der Restaurierung muss er ein Gerüst aufbauen und das Holzfries wieder an der Wand direkt unter der Decke anbringen. Die Aufgabe werde nicht ganz einfach, weil das Holz stellenweise verzogen sei, meint er.

Das Holzfries stamme aus dem Jahr 1851, damals sei die Ausstattung im Konventsaal erneuert worden, berichtet Restauratorin Tatjana Wolff.

Maserung mit speziellen Pinseln

Sie ist dafür zuständig, die neu eingesetzten Holzstücke mit der richtigen Farbe zu versehen. „Die erneuerten Partien müssen farblich angepasst werden“, erklärt sie. Dazu werde sie Ölfarbe in einer besonderen Maltechnik in mehreren Schichten auftragen und mit speziellen Pinseln für die Maserung sorgen.

Anschließend soll auch die Deckenmalerei erneuert werden. Wegen des Wasserschadens habe man ein Stück aus der Decke herausgenommen, so Tatjana Wolff.

Das 1456 erbaute Konventgebäude gehört mit der Klosterkirche zu den ältesten Bauwerken auf dem Klosterhof in Preetz, erzählt Priörin Erika von Bülow. Es bildet den Rest des ursprünglichen mittelalterlichen Kreuzgangs, das Kreuzgewölbe ist innen zum Teil noch zu sehen.

Der Konventsaal dient heute als Winterkirche für Gottesdienste, da die Klosterkirche nicht beheizt wird. Da derzeit wegen der Corona-Pandemie keine Gottesdienste gefeiert werden können, habe es zeitlich mit der Restaurierung gut gepasst, meint sie.

Arbeiten im Konventhaus sollen bald starten

Im Konventgebäude ist auch die Predigerbibliothek untergebracht, die zurzeit ebenfalls saniert wird. Die Feuchtigkeit im Raum hatte die historischen Werke angegriffen. Die 10.500 Bände umfassende Sammlung war im Mai vergangenen Jahres vom Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig komplett verpackt und zur Reinigung und Restaurierung abgeholt worden.

Inzwischen sei das Mauerwerk begutachtet und der Mörtel betrachtet worden. „Der Überblick ist fertig, in den nächsten Monaten werden die Arbeiten losgehen“, kündigt die Priörin an. Das Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig und der Architekt erstellten gemeinsam ein Konzept für die Klimatisierung der Predigerbibliothek.