Preetz

„Der Verein konnte die alleinige und vollständige Bezahlung der Restaurierungsarbeiten für alle Kunstschätze in der Klosterkirche – mit Ausnahme der historischen Orgel – übernehmen“, verkündet der Vorstand mit einem gewissen Stolz. Dazu gehörten unter anderem Epitaphien, Bilder, Skulpturen und Holzarbeiten sowie ein Zuschuss für die Restaurierung der Orgel im Jahr 2000. Auch die Glocke wurde erneuert.

Mittelalterliche Bilderbibel erstrahlt in neuem Glanz

Ein besonderer Erfolg ist die Restaurierung der Bilderbibel aus dem 17. Jahrhundert, deren Ursprünge in die Zeit um 1490 zurückreichen. Nach rund sieben Jahren und einem investierten Betrag von etwa 153.000 Euro leuchten zwei Drittel der Tafeln wieder in frischen Farben, zumal die Gesellschaft auch eine an die speziellen Verhältnisse und die Lichtempfindlichkeit angepasste Beleuchtung finanziert hat.

„Für das letzte Drittel der Bilder benötigen wir noch rund 35.000 bis 45.000 Euro“, erklärt Otfried Kohl, der sich seit mehr als 25 Jahren als Vorsitzender engagiert. Alle Projekte würden mit Priörin und Klosterprobst abgestimmt, so der 78-Jährige.

Angefangen hatte alles mit der Priörin Irmela von Brockdorff-Ahlefeldt, die 1978 ihr Amt antrat. „Vor ihr lag ein Riesenberg an Arbeit mit den Wohnungen in den historischen Gebäuden und der Kirche“, erzählt Kohl. Damals sei baulich so viel zu renovieren gewesen, dass die dringend notwendige Restaurierung der Kunstschätze nicht auch noch in die Finanzplanung einbezogen werden konnte.

Deshalb sei die Idee entstanden, mit einem Verein gemeinnützig tätig zu werden. Am 28. April 1981 wurde die Gesellschaft der Klosterfreunde gegründet.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 1995 steht Otfried Kohl an der Spitze

„1995 stand eines Tages eine Frau mit einem grünen Lodenmantel in meinem Buchladen und sagte, sie wolle einmal mit mir reden“, erinnert sich Kohl schmunzelnd. Er kannte die Priörin bis dahin noch gar nicht und hatte auch nichts mit dem Kloster zu tun. Gräfin Brockdorff-Ahlefeldt berichtete, dass der Verein mit rund 15 Mitgliedern kurz vor dem Ende stehe und dringend einen neuen Vorsitzenden suche. Einen Monat später wurde der Buchhändler Kohl gewählt.

Mittlerweile hat der Verein 85 Mitglieder, allerdings wäre weiterer Zuwachs sehr willkommen. „Es ist schwer, junge Leute zu finden, gerade in Corona-Zeiten“, sagt sein Stellvertreter Karlheinz Heuser (78), der seit 2014 dabei ist. 2010 war er mit seiner Frau auf das Klostergelände gezogen.

Die damalige Priörin Viktoria von Flemming fragte ihn, ob er Interesse hätte, Klosterführungen zu übernehmen. So fand Heuser auch zu den Klosterfreunden. Zum Vorstand gehören außerdem Schatzmeister Gerald Kuhnt und Schriftführerin Heide Poeschel-Kochen.

Zur Galerie 40 Jahre Klosterfreunde in Preetz

Weihnachtsmarkt auf dem Klosterhof

Zusammen mit dem damaligen Klosterverwalter Volker Lucassen und weiteren Gildebrüdern der Preetzer Schützengilde sei der Weihnachtsmarkt organisiert worden, berichtet Kohl. Dafür wurden eigens Klosterbecher in unterschiedlichen Farben und mit wechselnden Motiven gestaltet. Außerdem seien weitere Aktivitäten wie Thing-Tag oder Konzerte angeboten worden, deren Reinerlös ebenso wie die Einnahmen aus dem Verkauf von Kloster-Sekt, -Secco, -Honig oder -Schirm sowie eines Buchs über das Kloster mit Fotos von Ene und Bernd Perlbach in die Restaurierungsarbeiten fließen. Auch eine Oldtimer-Show gehörte zum Veranstaltungsprogramm.

Er hätte nie gedacht, dass in den Jahren eine so gewaltige Summe zusammenkomme, so Kohl. „In diesem Jahr werden wir aber keine Bilder restaurieren lassen können“, bedauert er. Coronabedingt seien Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen ausgefallen, sodass die Einnahmen weggebrochen seien.

Für den 25. September habe man, sofern es die Pandemie zulasse, ein großes Jubiläumskonzert in der Klosterkirche mit dem Kammerchor „I Vocalisti“ geplant.

Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.klosterfreunde-kloster-preetz.de