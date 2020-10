Der Klosterprobst in Preetz wird für zehn Jahre gewählt. Genauso lange füllt Eckhard Graf von Hahn das Ehrenamt schon aus – zum Jahresende hört er auf. Wie man als Psychologe in ein adeliges Damenstift kommt und was die herausforderndsten Aufgaben waren, erzählt der 79-Jährige im Gespräch.