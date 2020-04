Ihre Wahl an die Spitze des Unternehmensverbandes Ostholstein-Plön im März wird Lydia Bahn wohl so schnell nicht vergessen. Parallel zur Einarbeitung in das neue Amt stellt die Corona-Virus-Pandemie völlig ungewohnte Herausforderungen. Betroffen sind grundsätzlich alle Mitgliedsunternehmen.