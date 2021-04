Kompromiss in Schönberg: Betriebsleiter übernehmen Werkleitung

Schönberg

Es war ein langer Weg bis zu diesem hart erarbeiteten Kompromiss. Doch nun stehen alle Fraktionen, Bürgermeister und Betriebsleiter dahinter, wie alle Beteiligten in einem Gespräch versicherten. Verabredet sei für die Zukunft auch eine intensive Kommunikation zwischen allen Ebenen.

Schönbergs Bürgervorsteherin spricht von großer Einigkeit

„Es sind regelmäßige Treffen vereinbart, um das Verständnis zwischen Politik und Betrieben zu verbessern“, erklärte Bürgervorsteherin Christine Nebendahl (CDU). Sie betonte vor allem die große Einigkeit, mit der diese Lösung auf den Weg gebracht werde. „Es hat viele Gruppen- und auch Einzelgespräche gegeben, da ging es richtig zur Sache. Jeder musste auch an sich selbst arbeiten, aber es ist gelungen, dass alle drei Fraktionen gemeinschaftlich diesen Weg gehen, sodass nun die Werkleiter ihre Arbeit machen können und keine Störfeuer mehr haben“, sagte Nebendahl.

Verzicht auf eine externe Besetzung

Zwei Jahre soll nun so verfahren werden, dann werde erneut Bilanz gezogen. In der Zwischenzeit soll aber auch daran gearbeitet werden, den Regiebetrieb Bauhof in einen der Betriebe zu integrieren. „An diesem Ziel halten wir fest“, sagte Jürgen Cordts (EIS). Es habe sich aber gezeigt, dass die Mehrbelastung durch die reine Werkleitung „nicht so hoch ausfällt wie erwartet“, so Cordts. Daher wolle man nun die vorhandene Fachlichkeit der Betriebsleitungen nutzen und auf eine externe Besetzung verzichten, so Cordts. Die SPD sieht viele Vorteile: „Wir nutzen die vorhandene Fachkompetenz, sparen eine Ebene ein, haben kurze Wege und schnelle Entscheidungen“, sagte Wolfang Mainz.

Schönbergs Bürgermeister sollte entlastet werden

Zum Hintergrund: EIS- und CDU-Fraktion hatten durchgesetzt, mit einer neu zu schaffenden Werkleiter-Stelle den Bürgermeister vom operativen Geschäft zu entlasten, damit er mehr Projektarbeit übernehmen könne. Gegen den Willen des Bürgermeisters war diese Stelle etabliert worden. Die Besetzung entpuppte sich als Fehlgriff, seit Oktober 2020 haben die beiden Betriebsleiter die Werkleitung bereits kommissarisch inne. Es folgten Monate mit Mediation und moderierte Workshops zur inneren Struktur und nun das Ergebnis.

Unruhe unter den Mitarbeitern

Bürgermeister Peter Kokocinski zollte den beiden Fraktionen Respekt dafür, dass sie zugunsten des gemeinschaftlich erarbeiteten Kompromisses von ihrem Weg abgerückt seien. „Wir bekommen so wieder Ruhe in die Abläufe und haben Zeit zu arbeiten“, so der Bürgermeister. Das betonten auch die Betriebsleiter selbst. „Die Diskussion hat für viel Unruhe unter den Mitarbeitern gesorgt“, sagte Jörg Matthies. Er ist seit 1988 Chef der Ortsentwässerung, hat 1993 den Ortsentwässerungsbetrieb aufgebaut und leitet heute ein Team mit neun Mitarbeitern. „Wir werden nun schauen, wie wir uns mit unseren Stellvertretern neu aufstellen“, sagte Matthies auf die Frage nach der Kompensation der Mehrbelastung. Auch Vanessa Böhnke vom Touristservice, seit eineinhalb Jahren im Amt, versichert: „Wir sind alle hoch motiviert.“