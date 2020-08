Schönberg

Die Sonne scheint, der Eisbecher wird an den Tisch gebracht. Jetzt nur noch das Kontaktformular ausfüllen, die Gastronomen nach den aktuellen Corona-Regelungen von allen Gästen aufnehmen müssen, dann kann geschlemmt werden. Im Eiscafé Selemani in Schönberg Kalifornien können Gäste ihre Daten mittlerweile auf besucherformular.de ganz einfach online und ohne Zettelwirtschaft hinterlassen.

Der Student und selbstständige Programmierer Ajuan Kamran Hassan arbeitet nebenbei in dem Eiscafé seiner Eltern und hat eine Software entwickelt, mit der Gastronomen die Kontaktdaten ihrer Gäste digital erfassen können. Die Software hinter besucherformular.de wird laut Hassan bereits von rund 100 Betrieben in ganz Deutschland genutzt. Der 21-jährige Schönberger bietet sie kostenlos an.

Software hinter besucherformular .de bietet der Student aus Schönberg kostenlos an

Hassan studiert Wirtschaftsinformatik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und programmiert seit seiner Jugend leidenschaftlich gern. „Als ich mit zehn Jahren meinen ersten Computer bekommen habe, fing ich an, mich für das Programmieren zu interessieren“, erzählt der Schönberger. Er erstellte schon früh Internetseiten für Freunde und Bekannte und machte sich mit 18 Jahren unter dem Firmennamen „Halowrash“ selbstständig, bietet individuelle Webapplikationen und Apps für seine Kunden an.

Durch die Mitarbeit im Eiscafé bekam er die Auswirkungen durch Corona direkt zu spüren. „Als die Regelung eingeführt wurde, dass Gästelisten geführt werden müssen, habe ich die ersten Kontaktformulare ausgedruckt und gleich gedacht: Das muss einfacher gehen“, erzählt er. Innerhalb eines Monats entstand die Seite besucherformular.de.

Jetzt muss der Wirt das Ticket von besucherformular .de nur noch kontrollieren

Das digitale Besucherformular soll Gastronomen den zusätzlichen Aufwand erleichtern. Betriebe können sich auf besucherformular.de registrieren und das Angebot direkt nutzen. Über einen QR-Code mit dem Smartphone gelangen die Gäste auf das digitale Besucherformular des jeweiligen Betriebes und können ihre Daten eingeben.

Auch weitere Personen können direkt hinzugefügt werden. Wenn das passiert ist, erscheint ein grünes Ticket auf dem Smartphone des Besuchers. Jetzt muss der Wirt das Ticket von besucherformular.de nur noch kontrollieren.

In der Übersicht von besucherformular.de haben die Gastronomen alles im Blick. Es werden in einfacher und nutzerfreundlicher Darstellung die Eintragungen des aktuellen Tages sowie der Aufrufe angezeigt. Zudem wird eine Statistik über die Eintragungen und Aufrufe der vergangenen sieben Tage geführt. Alle Besucherdaten werden automatisch aufgelistet und sind nach Datum sortiert. Nach vier Wochen werden sie automatisch gelöscht.

Entwickler über Besucherformular .de: Alles gesetzestreu

Sowohl der Gastronom als auch die Gäste werden schnell und einfach durch das Programm geführt. „Der Vorteil ist, dass die Registrierung kontaktlos erfolgt, und man spart jede Menge Papier“, sagt Hassan. Trotzdem müssten die Betriebe weiterhin die Papierform anbieten für diejenigen, die beispielsweise kein Smartphone hätten.

Außerdem weist der Student darauf hin, dass die Anwendung gesetzestreu angepasst sei und die digitalen Besucherformulare durch Verschlüsselungsalgorithmen gesichert seien.

Konkurrenz für besucherformular .de aus anderen Orten?

Auch in anderen Orten wie Scharbeutz und Travemünde wurden ähnliche Projekte umgesetzt. Dem Schönberger Hassan ist bei seinem Angebot besonders wichtig, den Gastronomen den Service kostenlos zur Verfügung zu stellen. „Ich komme selbst aus der Gastronomie und erlebe mit, wie sehr die Branche leidet. Ich möchte einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und den Betrieben unter die Arme greifen.“

