Die Unfälle mit Alkohol am Steuer waren 2018 im Kreis Plön auf dem höchsten Niveau seit zehn Jahren. Grund genug für das Polizeirevier Plön, am Dienstagnachmittag mit Unterstützung von Eutiner Polizeischülern Autofahrer an drei Stellen in Plön und Schönkirchen herauszuwinken und zu kontrollieren.