Schwentinental

Wie soll Schwentinental in 20 Jahren aussehen? Was kann auf freien Flächen entstehen, was nicht? Welches Leitbild soll Basis für die Entwicklung sein? Antworten darauf erhoffen sich Politik und Verwaltung der Stadt durch ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

In einem dazu jetzt von der Stadtvertretung mit großer Mehrheit beschlossenen Rahmenkonzept wurde deutlich: In dem voraussichtlich acht Monate dauernden Diskussionsprozess sind vor allem Bürger Schwentinentals gefordert, ihre Ideen und Wünsche einzubringen.

Bürgerworkshops stehen im Mittelpunkt

Laut Rahmenkonzept wird der Stadtplaner Wulf Dau-Schmidt mit der Durchführung eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens beauftragt und erhält dafür von der Stadt ein Honorar von 14 637 Euro. Kernpunkte des Verfahrens sind zwei groß angelegte Bürgerworkshops (je sechs Stunden).

Dabei geht es einmal um „Stadt, Identität, Leitbild 2030“, beim zweiten Workshop um Vertiefung und Verknüpfung der bereits entwickelten „Schwentinentaler Themen“. Hinzu kommt eine den gesamten Prozess begleitende Bürgergruppe. Die Ergebnisse werden in einer Bürgerversammlung vorgestellt.

Alt und Jung entwickeln Ideen gemeinsam

Parallel dazu gibt es einen Workshop, der einerseits politische und administrative Konsequenzen von Stadtentwicklung prüft, andererseits aber auch die Bürgervorschläge mit einbezieht. Laut Konzept ist das Bürgerbeteiligungsverfahren zwar für alle Altersgruppen offen. Allerdings müsse laut Dau-Schmidt noch ein Format entwickelt werden, damit sich Alt und Jung austauschen könnten.

Am Ende sollen zwei Ergebnisse stehen: ein durch Visionen gekennzeichnetes Leitbild „Schwentinental 2030“ sowie die Grundzüge eines Integrierten Entwicklungskonzeptes, an dessen Umsetzung ein kommunales Team auch mit Hilfe externer Fachleute weiterarbeite.

Konzept erfasst alle Bereiche Schwentinentals

Der Begriff „Integriert“ steht laut Verwaltung für eine ganzheitliche Betrachtung von Stadtentwicklung mit baulichen, sozialen, sportlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Aspekten.

Zum Hintergrund: Politik und Verwaltung haben hohe Erwartungen an ein ISEK, das mehr sein soll als eine visionäre Ideensammlung. ISEK soll vor allem Entscheidungsgrundlage in vielen Bereichen bilden.

Zum Beispiel bei der Frage, wo eine echte Stadtmitte entstehen könnte, wie die Ortsteile Raisdorf und Klausdorf stärker zusammengeführt oder Baugebiete ausgewiesen sollen. Angesichts so wichtiger Zukunftsfragen wird einer möglichst breiten Bürgerbeteiligung auch so große Bedeutung beigemessen.

Heißes Thema Feuerwehr flog von der Tagesordnung

Mit einiger Spannung dürften vor allem die etwa 20 Zuhörer in der Uttoxeterhalle die Abstimmung der Stadtvertretung zu einem derzeit heiß diskutierten Thema erwartet haben: Wie geht es weiter mit dem Feuerwehrgerätehaus Raisdorf, dessen Kosten immer weiter steigen? Antworten darauf gab’s nicht. Die Tagesordnungspunkte Beschaffung eines Notstromaggregates sowie Ersatz einer Drehleiter wurden kurzfristig gestrichen.

Grund dafür: Die Verwaltung müsse erst noch nacharbeiten, verlautete aus den Fraktionen. Zum Beispiel bei der Drehleiter. Eine neue koste etwa 700.000 Euro, Alternativen zum Kauf einer gebrauchten oder gemieteten Leiter seien aber nicht geprüft worden.

Stadt muss erst noch Strom messen

Ebenfalls noch prüfen müsse die Stadt bei einem Notstromaggregat: ob das Stromnetz des Feuerwehrgerätehauses für so ein Hochleistungsgerät (Kosten: rund 100.000 Euro) überhaupt ausgelegt sei. Und: ob ein Bedarf für so ein Aggregat bestehe. Daran hatte, wie berichtet, Gemeindewehrführer Jürgen Egerland bereits im Juni dieses Jahres große Zweifel angemeldet.

