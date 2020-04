Keine Strohfiguren in der Probstei, auch die Korntage 2020 wurden abgesagt. Grund ist das Coronavirus im Kreis Plön. Wie es mit großen Veranstaltungen wie dem Seebrückenfest Schönberg und den Baltic-Beach-Days in der Probstei weiter geht, soll am 5. Mai von der Politik entschieden werden.