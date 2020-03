Übernachtungszahlen weiter gestiegen

Kreis Plön

Auch der Kreis Plön profitiert von den gestiegenen Zahlen im Tourismus. Insgesamt kamen 2019 rund 1,39 Millionen Übernachtungsgäste und blieben fast fünf Tage. Doch nicht alle Gemeinden konnten ein Plus verzeichnen. Trauriger Spitzenreiter ist Schönkirchen. Die Gemeinde im Amt Schrevenborn hat 30,3 Prozent weniger Besucher. Das ist nicht nur der höchste Wert im Kreis Plön, sondern auch in ganz Schleswig-Holstein.

"Bei dem Rückgang der Übernachtungszahlen in Schönkirchen handelt es sich nicht um einen tatsächlichen Rückgang, sondern um eine statistisch bedingte Abweichung", erklärt Kristin Reischke vom Amt Schrevenborn. Im April 2019 sei einer der drei Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten aus der Statistik rausgefallen, weil er Teile seiner Räume fest vermietet und somit weniger als zehn Betten für die touristische Vermietung zur Verfügung stehen. Das Statistikamt Nord erfasst aber nur Betriebe mit mehr als neun Betten, daher wurden die touristischen Übernachtungen des Betriebes seit April 2019 nicht mehr erfasst, was zu dem statistischen Rückgang im Jahresvergleich führt.

Kleine Veränderung, große Wirkung

In kleineren Feriengebieten haben solche Veränderungen im örtlichen touristischen Angebot starke Auswirkungen - in beide Richtungen: 2017 konnte Schönkirchen ein Plus von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichen.

"In einem Ort mit nur drei Betrieben mit mehr als zehn Betten kann es schnell zu etwaigen Abweichung und starken Schwankungen kommen", sagt Reischke. "Ausgehend von der positiven Entwicklung bei der Bettenanzahl in Schönkirchen seit 2015 sowie der Wertschöpfungsanalyse mit deutlichen Steigerungsraten bei den Übernachtungen und Tagesgästen gehen wir von einer tatsächlichen Steigerung der Übernachtungszahlen in Schönkirchen aus."

2015 hat sich Schönkirchen gemeinsam mit Heikendorf und Mönkeberg der lokalen Tourismusorganisation Kieler Förde für eine professionelle Vermarktung angeschlossen. Der Fokus der touristischen Arbeit liegt in Schönkirchen, im Gegensatz zu Mönkeberg und Heikendorf, wo auch ein verträglicher Ausbau der Bettenkapazitäten als Ziel definiert wurde, auf dem Tagestourismus.

Gewinner-Gemeinde ist in der Probstei

Am besten trifft es im Kreis Plön die Gemeinde Prasdorf. Sie hat einen Zuwachs von mehr als 22 Prozent zu verzeichnen. "Da ist man als Bürgermeister schon stolz, dass die Gemeinde so reizvoll ist", kommentiert Bürgermeister Matthias Gnauck. Richtig erklären kann er sich die stark gestiegenen Zahlen nicht. Auch der Tourismusverband Probstei ist ratlos.

"Ich kann da auch nur mutmaßen", sagt Nico Redlin, Geschäftsführer des Verbandes. In Prasdorf gibt es drei größere Anbieter im Bereich "Urlaub auf dem Bauernhof": Ferienhof Sye, Ferien- und Ponyhof Plagmann und Ferienhof Harms. Diese naturnahe Urlaubsform erfreut sich laut Redlin zunehmend großer Beliebtheit. "Die Prasdorfer Betriebe sind sehr professionell aufgestellt." Zudem könne man dort Landurlaub mit der nahen Ostseeküste gut verbinden. Dieser Urlaub sei auch ferienunabhängig, da auch Familien mit kleineren Kindern, die noch nicht schulpflichtig sind, diesen Urlaub buchen. Bürgermeister Gnauck ergänzt, dass durch die Krisen in den Mittelmeerstaaten wie Spanien, Italien und Griechenland viele Urlauber lieber die heimische Ostsee besuchen würden, als in die klassischen Urlaubsländer zu verreisen.

"Dazu kommt noch, dass ein Ferienhof vor etwa zwei oder drei Jahren neue, hochwertige Ferienhäuser gebaut hat und die Vermietung wohl gut angelaufen ist", sagt Redlin. Durch den Neubau habe sich dann auch die Übernachtungskapazität erhöht.

