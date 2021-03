Plön

„Der Arbeitsmarkt im Kreis Plön zeigt sich im Februar unverändert von seiner robusten Seite“, sagt Petra Eylander von der Agentur für Arbeit in Kiel, die auch für den Kreis Plön zuständig ist. Üblicherweise sinkt im Februar die Arbeitslosigkeit. Das ist normalerweise ein Vorbote für die in den Ostseebädern beginnende Saison. Dieser Rückgang bleibt in diesem Jahr aus. „In der langfristigen Betrachtung liegt die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer im Kreis auch weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau“, so Petra Eylander. Denn im Februar 2020 waren 2877 Arbeitslose gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent.

Kurzarbeit entlastet den Arbeitsmarkt

Dennoch schätzt Petra Eylander die Situation auf dem Arbeitsmarkt als stabil ein. Das ist „sicherlich nicht zuletzt auch auf die Entlastungswirkung von Kurzarbeit zurückzuführen. Das Instrument der Kurzarbeit hilft Betrieben, ihre eingearbeiteten Kräfte zu erhalten und verhindert zusätzliche Arbeitslosigkeit“, erläutert Petra Eylander. Von März 2020 bis zum Februar 2021 einschließlich hat die Agentur für Arbeit 1666 Anzeigen von Unternehmen für 12011 Personen im Kreis Plön erhalten und geprüft. Im Februar haben 63 Betriebe für 243 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie umfangreich am Ende die Kurzarbeit tatsächlich war, zeige sich erst in den Arbeitszeitabrechnungen.

Zahl der freien Stellen hat sich verdoppelt

Von den aktuell 3314 Arbeitslosen werden 1685 vom Jobcenter betreut. Dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter sind im Februar 123 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden. Das ist eine Verdoppelung gegenüber dem Januar (plus 63) und nur neun weniger als im Februar 2020. „Die Betriebe stehen in den Startlöchern und hoffen auf Aufweichungen der bisherigen Corona-Regelungen durch die Politik. Um für den Re-Start gewappnet zu sein, werden bereits jetzt viele freie Arbeitsplätze gemeldet. Die Tourismussaison im Kreis Plön beginnt üblicherweise mit dem Ostergeschäft Ende März. „Insofern setzen die Betriebe mit ihren Stellenmeldungen erst einmal ein positives Signal“, so Petra Eylander.

Im Kreis Ostholstein waren im Februar 6658 Arbeitslose gemeldet, 60 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,3 Prozent. Im Bezirk der Geschäftsstelle Eutin und Umgebung waren es im vergangenen Monat 2880 Arbeitslose. Ihre Zahl stieg um 26 gegenüber dem Januar und um 211 gegenüber dem Vorjahreswert. „Die saisonale Belebung des Arbeitsmarktes lässt noch auf sich warten“, sagt auch Markus Dusch von der Agentur für Arbeit in Lübeck.