Einen Lichtblick gebe es aber, die Nachfrage nach Arbeitskräften ziehe wieder an. Im Vergleich zum Juli 2019 stieg diesen Monat die Arbeitslosigkeit im Kreis Plön um 29,9 Prozent (796 Betroffene). Gegenüber dem Vormonat Juni wurden 139 mehr arbeitslose Frauen und Männer im Kreis registriert. Mit der aktuellen Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent weist der Kreis Plön im schleswig-holsteinischen Vergleich immerhin gemeinsam mit Nordfriesland noch die drittniedrigste Arbeitslosenquote nach Stormarn (4,2 Prozent) und Rendsburg-Eckernförde (4,9 Prozent) aus.

Saisonbedingter Anstieg ist auf Vorjahresniveau

„Die Auswirkungen der Pandemie haben im ersten Halbjahr am Plöner Arbeitsmarkt deutliche Spuren hinterlassen und zu einem signifikanten Zuwachs der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr geführt. Gleichzeitig ist es aber erfreulich feststellen zu können, dass der saisonbedingte Anstieg der Arbeitslosigkeit sich auf dem Niveau der Vorjahre bewegt,“ sagte Petra Eylander, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kiel, beim Blick auf die aktuellen Daten vom Arbeitsmarkt im Kreis Plön.

Betriebe wollen ausgebildete Kräfte halten

„Gerade bei dem Personenkreis der unter 25-Jährigen“, so erklärt sie, „ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Sommer deutlich geringer ausgefallen als in den vergangenen Jahren. So stieg deren Zahl gegenüber dem Juni um ‚nur‘ 25 oder 6,4 Prozent. Die Betriebe scheinen trotz Corona ihre frisch ausgebildeten Kräfte halten zu wollen, um in der Zeit nach der Pandemie besser durchstarten zu können.“

Kurzarbeitergeld entlastet den Arbeitsmarkt

Es bleibe aber insgesamt festzustellen, dass der Arbeitsmarkt aktuell „wenig aufnahmefähig ist“. Durch das Instrument der Kurzarbeit konnte jedoch zusätzliche Arbeitslosigkeit vermieden und den Betrieben deren eingearbeitete Kräfte, die sie für einen Neustart nach der Pandemie benötigen, erhalten werden. Seit März wurden nunmehr 1080 durch die Unternehmen im Kreis Plön gestellte Anzeigen auf Kurzarbeit geprüft. Auch wenn die Betriebe nicht für alle der bislang in den Anzeigen benannten 7960 Personen im Kreis Plön die Leistungen final abrufen sollten, so trage das Kurzarbeitergeld dennoch zu einer wesentlichen Entlastung des Arbeitsmarktes bei.

