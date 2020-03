Abfallwirtschaft auf Sparflamme

Plön

„Der Sperrmüll wird bis auf Weiteres nicht mehr abgeholt, alle bereits gebuchten Termine werden gelöscht“, teilt Kreissprecherin Nicole Heyck mit. Die Pauschalgebühr in Höhe von 10 Euro werde bei allen Terminen storniert.

Eigentümer müssen Tonnen selbst an die Straße stellen

Außerdem würden in allen Gebieten und bei allen Grundstücken mit Hofplatzentsorgung ab kommenden Montag keine Sammelgefäße und keine gelben Säcke mehr vom Grundstück geholt, kündigt sie an. „Die Restabfall-, Bio- und Papiertonnen sowie die gelben Säcke müssen also von jedem Eigentümer selbst an der Straße zur Abholung bereitgestellt und nach der Abholung auch wieder selbstständig aufs Grundstück gebracht werden.“

Man habe für den Fahrbetrieb bei der Müllabfuhr feste Teams gebildet, die sich untereinander nicht treffen sollen. Wenn ein Team von Ansteckung oder Quarantäne betroffen sei, könne das andere übernehmen. Bisher seien immer zwei Mitarbeiter auf dem Wagen mitgefahren, ein sogenannter Läufer habe die Tonnen vom Haus zur Straße gebracht. „Der Läufer fällt jetzt weg“, so Nicole Heyck.

Ob sich die Müllmengen verändert hätten, könne man jetzt noch nicht sagen. Bisher sei geplant, die Tonnen und gelben Säcke im vorgesehenen Rhythmus abzuholen. „Wir sind positiv gestimmt, dass wir das hinkriegen.“

Schadstoffsammlungen werden ausgesetzt

Der Wertstoffhof der Abfallwirtschaft in Plön, Behler Weg, sei für Kundenbesuche bis auf Weiteres geschlossen, so Nicole Heyck weiter. Die regelmäßigen Schadstoffsammlungen und die mobile Sammlung im Frühjahr seien abgesetzt. Die Kompostplätze blieben geschlossen. Weitere Informationen und Neuerungen können die Bürger auf den Internetseiten des Kreises Plön unter www.kreis-ploen.de/ Abfallwirtschaft/Aktuelles entnehmen

„Auch in diesem Bereich gilt für mich, dass Leistungsbeschränkungen notwendig sind, damit bei den Müllwerkern eine Mitarbeiterreduktion im rollierenden Verfahren erreicht werden kann“, erklärt Landrätin Stephanie Ladwig. Dies diene dem Schutz der Mitarbeiter, aber vor allem der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Abfallwirtschaft.

Bei Fragen steht der Kundenservice der Abfallwirtschaft unter Tel. 04522/747474 zur Verfügung. Er ist montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr erreichbar.

Rastorfer planen von Tag zu Tag

Geöffnet hat immer noch das Abfallwirtschaftszentrum Rastorf. „Wir planen aber nur von Tag zu Tag“, meint Geschäftsführer Henning Becker. Doch bis auf Weiteres könne man auch privat seinen Müll dorthin bringen. „Doch wenn es dazu führt, dass wir komplett überlaufen werden, muss ich zum Schutz der Mitarbeiter reagieren“, betont er.

Man habe schon zusätzlich ein Schild aufgestellt mit dem Hinweis, dass der notwendige Abstand eingehalten werden soll. „Das sollte unter freiem Himmel doch auch möglich sein“, meint Becker. Der Betrieb müsse sich nach den Vorgaben des Landes richten. Dann könne es durchaus auch passieren, dass man die Privatkunden aussperren müsse.

Weitere Informationen dazu gibt es unter Tel. 04307/83670 sowie auf der Homepage unter www.awz-rastorf.de

