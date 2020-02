Arbeitsmarkt kann sich sehen lassen

Plön

Im Jahresdurchschnitt ist die Quote von 4,5 Prozent (2018) auf 4,0 Prozent gesunken. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ging jahresdurchschnittlich von 2928 auf 2677 zurück – ein rekordverdächtiges Jahr. Weniger Arbeitslose bedeutet im Kreis Plön, dass es vielen gelungen ist, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu beginnen. Zum Stichpunkt Jahresmitte waren so im vergangenen Jahr 27 954 Menschen beschäftigt. Und das ist ein Plus von 2,4 Prozent zum Jahr 2018. Zehn Jahre früher waren es 23 105 Menschen. „Inzwischen haben wir eine stabile Situation“, sagt Petra Eylander. Top-Branchen im Kreis sind der soziale Bereich, Handel und Gastronomie aber auch die Baubranche.

Besetzung freier Stellen wird schwieriger

Sowohl 2019 als auch 2018 sind jeweils knapp 1400 freie Stellen der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet worden. „Es wird in der Zukunft schwieriger, die Stellen passgenau und schnell zu besetzen“, warnt Petra Eylander – im Hinblick auf die Digitalisierung der Arbeitswelt und den demographischen Wandel. Wichtig sei, nicht nur den Arbeitslosen, sondern auch Beschäftigten in den Betrieben Qualifizierungsangebote zu machen. Agentur für Arbeit und Jobcenter haben 2019 mehr als 7,3 Millionen Euro für Qualifizierungen in die Hand genommen.

In zehn Jahren sind 4800 neue Jobs im Kreis entstanden

Kreispräsident Stefan Leyk, der auch Vorsitzender der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Plön ist, freute sich über die Arbeitsmarkt-Zahlen. „Wir müssen in Arbeit und nicht in Arbeitslosigkeit investieren.“ Landrätin Stephanie Ladwig sagte mit Stolz: „Unser kleiner, feiner Kreis wird manchmal unterschätzt.“ In den vergangenen zehn Jahren seien mehr als 4800 neue zusätzliche Jobs im Kreis Plön entstanden. „Diese Zahl ist höher als die Einwohnerzahlen von Ascheberg und Selent zusammen“, rechnete sie.

Jobcenter vermittelte ein Drittel der Kunden in Beschäftigung

Dass sich die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit im Kreis auf dem niedrigsten Stand seit der Vorwendezeit befindet, ist auch ein Stück der erfolgreichen Arbeit des Jobcenters zu verdanken. Die Zahl der betreuten Kunden ist 2019 um 238 (13,6 Prozent) gesunken. Nur noch 1505 und damit 56,2 Prozent aller arbeitslosen Menschen im Kreis zählen zu den Kunden des Jobcenters. „30 Prozent unserer Kunden haben wir in Beschäftigung gebracht“, erklärt Michael Westerfeld, Geschäftsführer des Jobcenters Plön. Bundesweit spiele das Jobcenter in der Bundesliga mit.

Augenmerk auf Ü50-Kunden und Alleinerziehende

„Für das Jahr 2020 gilt es, den erfolgreichen Kurs fortzuführen“, so Westerfeld. Besonderes Augenmerk solle auf die Ü50-Kunden gelegt werden. „Viele von denen warten auf eine neue Chance.“ Aber auch Alleinerziehende werden stärker in den Fokus genommen. Hier gebe es Potenziale, die zum Beispiel durch fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten noch nicht abgerufen werden können.

