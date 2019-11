Das waren die legendären Discos im Kreis Plön.

Kreis Plön

Es werden gerne Erinnerungen ausgetauscht: an die kleine Tanzfläche, an Konzerte, an Musikwunschkarten, ans Frühstück in der „Küche“, vor allem aber an die Musik. Zweimal im Jahr lädt Vedat Basarin – genannt Hannes – zur Highway-Revival-Party ein.

Highway-Revival-Party im Gildehus Schellhorn

Wenn der ehemalige Besitzer der Ende der 90er-Jahre geschlossenen Disco „Highway 66“ in Preetz am Sonnabend, 2. November, ab 21 Uhr im Gildehus Schellhorn auflegt, werden wieder viele alte Stammgäste die Tanzfläche stürmen. Der gebürtige Türke, mit Anfang 20 nach Deutschland gekommen, hatte zunächst einen eigenen Bootsbaubetrieb, bevor er 1979 auf den Disco-Zug aufsprang.

Als DJ stand er jahrelang im Führerhaus eines roten Busses, den er als Tresen in die Halle gestellt hatte. Er wollte nicht die übliche Musik aus den Charts spielen, sondern legte Rock-, Soul-, Funk- und Jazzsongs auf. Das Highway war bekannt für die familiäre Atmosphäre – und so sind die Revival-Partys, die auch schon in Kiel oder im ehemaligen Setup in Plön gefeiert wurden, fast wie ein Klassentreffen. Und natürlich legt er zur Revival-Party mit mittlerweile 69 Jahren immer noch selbst die alten Scheiben auf.

Lesen Sie auch: Hier wird heute noch gefeiert

Black Out in Plön musste nach einem Feuer schließen

In Plön lockten das Big Apple, das später in Setup umbenannt wurde und Mitte der 2000er-Jahre seine Türen schloss, sowie das 1977 eröffnete Black Out im Hotel Drei Kronen die Gäste an. Das Black Out musste am 22. April 1990 nach einem Großfeuer im Hotel schließen.

Disco Schröder in Behrensdorf war Kult

Legendär ist auch die Disco Schröder in Behrensdorf, die 1971 eröffnet wurde. In den 1970er- und 1980er-Jahren pilgerten tausende junger Menschen am Wochenende in die Kultdisco, die unscheinbar ein wenig außerhalb der Ortschaft liegt. „Es war nicht voll. Es war brechend voll“, beschreibt ein ehemaliger Discjockey die Atmosphäre. Zum Start in die Tanznacht stellte er das Personal vom Koch bis zum Türsteher vor. Das war Kult. Jeder erhielt Applaus.

Zur Galerie Das waren die legendären Discos im Kreis Plön.

Legendär sind die Flöten, die Ernst-Günter und Franziska Schröder ihren Gästen servierten. 1997 dann das Zeichen des schleichenden Endes: Die Verkehrsbetriebe lassen keine Nachtbusse mehr nach Behrensdorf fahren. Die nächsten zehn Jahre gibt es immer wieder Versuche, die Disco Schröder wiederzubeleben. Alles scheitert irgendwann. 2012 ist endgültig Schluss. Heute befinden sich in den Räumlichkeiten Ferienwohnungen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.