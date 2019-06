Plön

Und das ist nur der Anfang. Noch in diesem Jahr will der Kreis an sieben weiteren Standorten Ladesäulen errichten. „Wir hoffen, damit einen Anreiz zu schaffen, auf emissionsarme Antriebe umzusteigen“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig.Für diese E-Ladestationen gibt der Kreis 66000 Euro aus. 44000 Euro gibt es an Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge“ obendrauf. Und die Autofahrer zahlen, zumindest für eine Testphase von einem Jahr, nichts für den Strom. Damit spart der Kreis erst einmal die Kosten für das Abrechnungssystem, wie Ladwig erklärt.

Sieben weitere Ladesäulen im Kreisgebiet

Im Laufe dieses Jahres werden Ladesäulen am Berufsbildungszentrum in Plön, zwei am Berufsbildungszentrum Preetz in der Kührener und Kieler Straße, am Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz, Schulzentrum Lütjenburg, am Plöner Gymnasium und bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale Preetz aufgestellt. Das Heine-Gymnasium Heikendorf muss wegen des geplanten Neubaus noch warten.

Getankt wird Ökostrom

„Wir haben inzwischen alle Kreis-Liegenschaften auf Ökostrom umgestellt“, so Ladwig. Das war Teil des Klimaschutzteilkonzeptes. Deshalb wird auch Ökostrom getankt. Jede Ladesäule hat zwei Ladepunkte. Je nach Fahrzeugtyp kann das Tanken zwei bis 15 Stunden dauern. Zum Testen fuhr Lars Berwald, Grünen-Kreistagsabgeordneter, seinen Wagen vor. Auch eines der beiden Kreis-E-Mobile parkte ein. Wird nicht aufgeladen, muss das E-Auto den Parkplatz verlassen. Für Benziner sind die Parkplätze tabu. Entsprechende Markierungen werden noch angebracht.