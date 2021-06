Der Kreis Plön hebt die Maskenpflicht in den Städten Plön, Preetz und Lütjenburg und in der Ostseegemeinde Laboe ab Montag auf. Auf den Märkten und auf der Promenade in Laboe war das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Die Lockerung begründet der Kreis mit stark rückläufigen Corona-Zahlen.