Nachdem Anfang März in zwei Legehennenbetrieben in den Gemeinden Kühren und Dannau der Geflügelpest-Erreger H5N8 nachgewiesen worden war, galt in einem Radius von mindestens drei Kilometern um den jeweiligen Betrieb ein Sperrbezirk. Ab Freitag, 9. April, ist das aufgehoben.