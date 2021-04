Plön

Der Haushalt schließt damit insgesamt um 17,2 Millionen Euro besser als erwartet. Der Kreis führt auf Anfrage zahlreiche Gründe auf.

Wegen Corona sinkt die Zahl der Asylbewerber

Im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Katstrophenschutz sanken die Ausgaben um 800.000 Euro. Wegen Corona fielen Neuanschaffungen weg, Fortbildungen fanden nicht statt. Die Zahl der Asylbewerber sank wegen Corona, damit auch die Geldleistungen.

Das Land gibt mehr Geld als erwartet

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erstattet das Land dem Kreis mehr Geld als bei der Haushaltsplanung gedacht. Mehreinnahmen: 700 000 Euro. Bei der Hilfe zur Pflege sind 160 000 Euro weniger ausgegeben worden. Grund: Wegen Corona gab es weniger häusliche Pflege und Geld für Haushaltshilfen.

Der Kreis bereinigte ein Konto mit Mitteln für unbegleitete minderjährige Ausländer. Ungeplante Mehreinnahmen: 900 000 Euro.

Gute Haushaltsentwicklung erst spät realisiert

Die Informationen über die tatsächliche Entwicklung der Finanzen wurde den Fachämtern erst nach Dezember 2020 bekannt. Sie konnten also nicht in den Nachtragshaushalt des Kreistages einfließen. Das Rechnungsprüfungsamt hat deswegen angeregt, früher die Entwicklung auf den verschiedenen Verwahr- und Vorschusskonten zu verfolgen.

Die Landrätin Stephanie Ladwig zum Haushaltsüberschuss: „Das gibt Spielraum für zukünftige Investitionen.“

Die CDU-Fraktion im Kreistag hat sich dazu schon zu Wort gemeldet. Sie fordert, möglichst schnell mit dem Neubau/Teilneubau des Gymnasiums in Heikendorf zu beginnen. Dieses Jahr sollen schon 500 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden nach dem Willen der CDU. Auch andere Kreise machen ein 2020 Plus in Corona-Zeiten. Der Kreis Ostholstein zum Beispiel 24,1 Millionen Euro.