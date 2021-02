Plön

Ein Blick auf die Statistiken im Kreis Plön offenbart, dass die Jäger in den heimischen Revieren pro Jahr relativ konstant rund 9000 bis 10.000 Tiere des sogenannten Schalenwilds erlegen. Laut der Streckenberichte „fallen“ aktuell jeweils rund 3300 Rehe, Damtiere und Wildschweine. Sowohl das Mittel von einem Drittel wie auch die Abschusszahlen liegen damit im üblichen Rahmen, wobei die Quote der „gestreckten Sauen“ steigt. Ein Grund: In milden Wintern überleben mehr Frischlinge, sodass der Schwarzwildbestand wächst. Auf die Menge des vorhandenen Wildbrets haben diese Verschiebungen allerdings wenig Einfluss. Warum haben also manche Jäger den Eindruck, dass das Interesse am Wildfleisch gestiegen ist?

„Die Menschen möchten sich etwas Gutes gönnen“

„Es handelt sich um einen gefühlten Boom. Tatsächlich haben wir in diesem Winter sogar etwas weniger Wildfleisch als in den Vorjahren verkauft“, sagt Fleischermeister und Jäger Jürgen Fritze. Die veränderte Wahrnehmung hänge aus seiner Sicht damit zusammen, dass die Menschen aufgrund der Corona-Bedingungen weniger Essen gehen und mehr ausprobieren würden. Statt Rehrücken, Hirschkeule oder Wildschweingulasch auf der Weihnachtsfeier im Restaurant zu genießen, hätten sich mehr Hobbyköche zugetraut, den traditionellen Wildbraten zum Fest selbst zuzubereiten, weiß Fritze aus Gesprächen. „Wir haben deutlich mehr Tipps und Rezepte zur richtigen Zubereitung an unsere Kunden weitergegeben.“ Die Menschen wollten eben nicht nur verzichten, sondern sich manchmal auch etwas Gutes gönnen.

Diesen Eindruck bestätigt auch der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Claus-Henrick Estorff. „Vor einem Jahr haben wir noch einen Großteil der Strecke an den Wildhandel und die Gastronomie verkauft, jetzt geht das Fleisch fast ausschließlich an private Abnehmer“, erklärt Estorff. Diese veränderte Nachfrage gleiche den Totalausfall der Restaurants aus. Denn viele Leute hätten derzeit mehr Zeit. Und wegen der Corona-Pandemie werde natürlich wieder mehr zu Hause gekocht.

„Der Anteil der Direktvermarktung vor Ort ist gestiegen“, stellt der Rixdorfer Revierförster und Jäger Hans-Martin Hay fest. So verzeichne auch er eine größere Nachfrage von Endverbrauchern aus der Region, während Restaurants und Reedereien als Abnehmer ausgefallen seien.

Wissen, woher was kommt

Offensichtlich würden sich einige Menschen nun noch intensiver mit gesunder Ernährung beschäftigen, vermutet Jäger Peter Reichel, während er in der Rixdorfer Wildkammer ein erlegtes Damkalb aus der Decke schlägt und fachgerecht zerwirkt. Wildbret sei nicht nur besonders schmackhaft, sondern auch gesund. Zudem habe ein weidgerecht erlegtes Tier auch bei der Tötung wenig Stress gehabt, stellt Reichel mit Blick auf Massentierhaltung, Transporte und Schlachthöfe fest.

Dabei eigne sich Wildfleisch nicht nur als Festtagsbraten. „Auch vom Grill schmeckt ein Hirschsteak oder eine Wildwurst echt lecker“, erklärt LJV-Sprecher René Hartwig. Und als Hackfleisch gebe es Frikadellen, einem Auflauf oder einer Bolognese eine eigene Note. Ob der Trend zum Wildfleisch im Frühjahr und Sommer anhält, ist allerdings fraglich.

Jagdaufsicht legt Abschusszahlen fest

„Wir haben in der Vergangenheit mal Werbeaktionen gemacht, aber die Nachfrage war gleich null“, erinnert sich Fritze. Dabei gehe es übrigens um die Vermarktung ohnehin geschossener Tiere. Die Abschusszahlen werden nämlich nicht willkürlich von den Jägern selbst, sondern von der Jagdaufsicht nach festen Kriterien wie Bestandsgrößen und Wildschäden festgelegt.

Aus diesem Grund steige derzeit das Angebot von Wildschweinbraten, erläutert Hartwig und rät dazu, auf die Herkunft zu achten. Heimische Jäger bieten dieses Fleisch auf der Internet-Plattform Wild-auf-Wild.de an.