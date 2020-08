Kreis Plön

Die Handwerks- sowie die Industrie- und Handelskammern verstärken deshalb die Nachwuchswerbung. Denn noch sei der Zug für einen Ausbildungsstart in diesem Jahr nicht abgefahren, versichern beide Kammern.

Die Arbeitsagentur Kiel vermeldet für den Kreis Plön noch 166 Jugendliche (Stand Anfang August), die noch in der Berufsberatung registriert sind. Zugleich sind noch mehr als 200 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Zwar ist die Lage im Kreis Plön etwas entspannter als in anderen Landesteilen. So meldet die IHK zu Kiel mit Stand vom 31. Juli für den Kreis Plön bei den bisher registrierten Ausbildungsverträgen ein Minus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Landesweit liegt die Differenz bei 18 Prozent.

Die Kreishandwerkerschaft Ostholstein / Plön vertritt rund 900 innungsangehörige Unternehmen

Die Handwerkskammer Lübeck hat für den Kreis Plön bis Ende Juni 114 neue Lehrverträge in die „Lehrlingsrolle“ eingetragen. Das sind sogar zwei Verträge mehr als im Juni 2019. Andererseits wurden der Kreishandwerkerschaft Ostholstein/ Plön (KHW) Anfang Juni noch 27 (2018 = 24) unbesetzte Lehrstellen gemeldet, wie Arne Hansen, Pressesprecher der KHW, auf Nachfrage mitteilte. Die Kreishandwerkerschaft Ostholstein/ Plön vertritt in den beiden Kreisen rund 900 innungsangehörige Unternehmen, davon rund 350 im Kreis Plön. Die Anzahl der offenen Lehrstellen werde im Mai per Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben der 14 angehörigen Innungen erhoben. Die Rücklaufquote liege bei 50 bis 60 Prozent.

Berufsmessen wegen Corona ausgefallen

Schon seit einigen Jahren sei es im Handwerk schwierig, geeignete Azubis zu finden, berichtet Hansen. Einen Grund sieht er darin, dass viele junge Leute gar nicht wüssten, welche Perspektiven sich in wohnortnahen Handwerksfirmen böten. Die Corona-Pandemie hat das Problem noch verschärft, weil Berufsmessen und andere berufsorientierende Foren ausgefallen sind. Auch Praktika waren kaum möglich.

Eine bundesweite Imagekampagne wirbt deshalb mit dem Slogan „Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht. Von Nebenan.“ auf allen digitalen Kanälen um Fachkräftenachwuchs. Online-Beratungsangebote wurden verstärkt und auf der Website handwerk.de informiert ein Lehrstellen-Radar in Sekundenschnelle darüber, in welcher Region und in welchem Gewerk es noch freie Ausbildungsplätze gibt.

Abiturienten könnten im Handwerk schnell Karriere machen

Manfred Slamanig, Chef der gleichnamigen Firma für Wasser und Wärme, Heizung und Sanitär in Kühren, führt das Nachwuchsproblem auch darauf zurück, dass zu wenig bekannt sei, wie stark sich das Handwerk in den zurückliegenden Jahren verändert habe. „Wir arbeiten mit modernster Technik und leisten einen gehörigen Beitrag zum Klimaschutz, etwa mit Solaranlagen oder moderner Heizungs- und Lüftungstechnik“, sagt der Handwerksmeister. Er sucht dringend einen Auszubildenden für den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. „Auch die Aufstiegschancen sind mittlerweile sehr attraktiv. Leider denken Abiturienten selten ans Handwerk, dabei könnten sie begleitend zur dreieinhalbjährigen Ausbildung ihren Bachelor machen und in der Position eines Fachingenieurs Leitungsaufgaben übernehmen“, meint Slamanig. Um seinen Betrieb kennenzulernen, sei jederzeit ein Praktikum möglich.

Frauen sind in vielen Handwerksberufen noch immer selten

„Wünschenswert wäre, dass sich auch junge Frauen mal in den Handwerksbetrieben umschauen würden. Leider schließen viele weibliche Schulabgänger nach wie vor eine berufliche Perspektive im Handwerk aus. Dabei gäbe es für sie eine Menge spannender Einsatzmöglichkeiten“, meint der Sprecher der Kreishandwerkerschaft.

Franziska Frank ist eine der wenigen Ausnahmen. Die 17-Jährige hat am 1. August ihre Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin im Preetzer Autohaus Kath begonnen. „Etwas Handwerkliches wollte ich auf jeden Fall machen und für die Kfz-Branche habe ich mich schon länger interessiert“, so die junge Frau. Ein Praktikum, das sie im Frühjahr in diesem Autohaus absolviert hat, habe sie dann endgültig überzeugt. Dass der Beruf nach wie vor eine Männerdomäne ist und sie auch in ihrer Berufsschulklasse die einzige Frau ist, schreckt sie nicht. „Alle Kollegen sind hier super nett“, berichtet die Preetzerin.

Karsten von Borstel, Pressesprecher der IHK zu Kiel, ist zuversichtlich, „dass Unternehmen und Jugendliche in den nächsten Wochen vielfach noch zueinander finden. Betriebe fragen zurzeit verstärkt nach passenden Bewerbern und sind oft bereit, Nachwuchskräfte von Betrieben zu übernehmen, die von der Corona-Krise stark betroffen sind.“ Um die Vermittlung von Firmen und Bewerbern zu verstärken, sind die IHK Schleswig-Holstein und die Handwerkskammer Lübeck kürzlich mit dem Portal „Azubi-Match“ gestartet, das eine unkomplizierte und zielgenaue Kontaktaufnahme zwischen Ausbildungssuchenden und -bietenden auf diversen digitalen Kanälen ermöglichen soll. Auch ein erstes Kennenlernen oder gar ein Bewerbungsgespräch per Videocall kann mit wenigen Klicks vereinbart werden.

